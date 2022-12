Nieuw buurtkastje in Hilversum nadat vorige door vuurwerkbom explodeerde: "We zijn weer in bedrijf"

Aan de Ampèrestraat in Hilversum staat een nieuw tijdelijk buurtkastje. Het witte buurtkastje waar mensen die het nodig hebben gratis producten uit kunnen halen vervangt het kastje dat vorige week door een vuurwerkbom is vernield. Beheerder Jacqueline van Oostveen kreeg een enorme klap toen het kastje met etenswaren vlak voor de kerstdagen ontplofte, maar door de vele gulle gevers kunnen er alsnog producten worden weggegeven.

In de nacht van 18 op 19 december werd het buurtkastje, waar mensen met een krappe portemonnee boodschappen uit konden pakken, vernield door vandalen met een vuurwerkbom. "De dader verpest de kerst van arme mensen", zo liet de aangeslagen Jacqueline de volgende dag weten aan NH Nieuws. Maar sinds dat moment kwamen de steunbetuigingen in groten getale binnen.

"Na de ontploffing van het kastje ben ik letterlijk omver geblazen door al jullie lieve steunbetuigingen en reacties op de gedeelde artikelen", laat Jacqueline weten. "Naast online kwamen er ook kaartjes in de bus, werd ik gebeld en kreeg ik e-mails."

Plannen buurtkast

De grote witte kast staat er tijdelijk om de feestelijke periode te overbruggen. Jacqueline heeft namelijk grootse plannen wat betreft de buurtkast. Zo heeft ze al vanaf het begin de wens er ook een koelkast te plaatsen. Daarnaast denk ze aan een kastje met toiletartikelen en een kastje voor kinderen. Dankzij de financiële steun en de praktische hulp kan ze hier eindelijk mee aan de slag.

"Kortom: we zijn weer in bedrijf en gaan de komende weken gebruiken om te zorgen dat er een paar mooie nieuwe kastjes komen die stevig zijn en indien gewenst ook afgesloten kunnen worden." Verder roept de dolblije beheerder op om producten uit kerstpakketten die je zelf niet meer gebruikt in het kastje aan de Ampèrestraat 54 te stoppen.