Dominee Alexander krijgt nieuwe regenboogvlag van burgemeester Waterland

Het stelen van de vlag was een smet op het Love Love-concert dat juist bedoeld was om dominee Alexander Noordijk een hart onder de riem te steken. De christelijke band InSalvation had afgezegd om op te treden in de kerk, omdat de dominee getrouwd is met een man. Vervolgens werd een liefdesconcert georganiseerd.

Afgelopen december werd tijdens een door de Protestantse Kerk georganiseerde liefdesconcert de vlag van de kerktoren van de Grote Kerk gestolen en verbrand teruggevonden in een bushokje in Monnickendam.

Alexander snapt nog steeds niet waarom de vlag in brand is gestoken. "Het is gewoon idioot", zegt hij. Wie er achter de diefstal en vernieling zit, is niet bekend. "Maar we laten ons niet uit het veld slaan. Ik ben heel blij dat wij en ook de Protestantse gemeenschap Monnickendam een nieuwe vlag hebben gekregen. Daarmee geeft de gemeente een signaal af dat zij pal achter ons staan."

Bevrijdingsdag

De nieuwe vlag hangt nog niet aan de kerktoren. "Het is een enorme vlag en dus een enorme klus om op te hangen. Dat gaan we binnenkort doen", lacht hij. Ook vertelt hij dat er binnenkort een vervolg komt op het liefdesconcert. "We gaan iets organiseren op Bevrijdingsdag."