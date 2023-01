Dominee hoopt op verbod homogenezing in 2023: "Het is absurd dat dit nog gebeurt"

Alexander Noordijk is dominee en homoseksueel. Voor Alexander en zijn man is dat vanzelfsprekend, maar dat is nog niet voor iedereen het geval. Daarom maakt hij zich sterk voor acceptatie van alle lhbtqia+'ers in de samenleving. "Ik wil dat we worden geaccepteerd, niet getolereerd. Want dan lijkt het net alsof je er niet bij hoort."

Alexander heeft het naar zijn zin als predikant van de Protestantse Kerk in Monnickendam. Het is een hechte en warme geloofsgemeenschap. "Mijn man en ik voelen zich hier erg welkom", vertelt hij in zijn zonnige ambtswoning, niet ver van de Grote Kerk. Hiervoor woont het stel op IJburg in Amsterdam, waar ze heel veel last hebben van anti-homoseksuele bedreigingen. "Het is jammer dat er nooit een echte dialoog, een gesprek op gang is gekomen met die jongeren." Ook met bemiddeling lukt het niet om de homohaat te stoppen.

Liefdesconcert

In Monnickendam is dat gelukkig niet aan de orde. Toch lijkt het ook hier geen uitgemaakte zaak dat de dominee getrouwd is met een man. De gospelband InSalvation zegt op het laatste moment een optreden af en een liefdesconcert om Alexander te steunen wordt ontsierd door het stelen van een enorme regenboogvlag. De vlag wordt later verbrand teruggevonden in een bushokje. "Het is nog steeds niet duidelijk wie dat gedaan heeft. Je rukt niet zomaar een vlag van 21 meter van de kerktoren. Het is toch een signaal."

Juist om dit soort signalen blijft Alexander strijden voor volledige acceptatie. "Je ziet de verharding in de maatschappij. Alleen had ik dat in Monnickendam eigenlijk niet verwacht. In Amsterdam wel. Daar kun je gewoon niet hand in hand met je man lopen zonder te worden uitgescholden. Dat is altijd zo geweest. In landen als Canada is het daarentegen geen enkel probleem. Daar kijkt niemand ervan op."