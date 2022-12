Stelen van regenboogvlag smet op liefdesconcert voor homoseksuele dominee

Het stelen van de enorme regenboogvlag van de kerktoren van de Grote Kerk in Monnickendam was een smet op het concert. Het Love Love-concert gisteravond was juist bedoeld om dominee Alexander Noordijk een hart onder de riem te steken. De christelijke band InSalvation had onlangs afgezegd, omdat de dominee getrouwd is met een man. "Waarom", vraagt Alexander zich af, "steel je een vlag van 21 meter? Geen idee, maar er is nog veel werk aan de winkel om lhbti'ers geaccepteerd te krijgen."

Jongeren zingen op het Love Love concert uit volle borst mee - NH Nieuws

Het concert is een initiatief van Daniël Roukema uit Nijkerkerveen die het als zijn missie ziet om iedereen ongekend zijn geaardheid binnen de Protestantse Kerk een plek te geven. Het incident met de regenboogvlag ziet hij als een aanmoediging. "Het is heel verdrietig, maar het sterkt mij in de strijd voor acceptatie en gelijkheid en het is hard nodig om dit soort evenementen te organiseren."

"Bij Jezus is iedereen welkom aan tafel. Of je nou homo of hetero, trans of queer bent" Daniël Roukema

Enkele honderden bezoekers zijn naar de Grote Kerk gekomen. Van jong tot oud en zeker niet alleen uit Monnickendam. Een man uit Amsterdam die zegt zelf katholiek te zijn, wil met zijn komst duidelijk maken dat voor hem iedereen gelijk is. "Maakt niet uit wat je gelooft of wat je bent. Ik vind echt dat de kerk voor iedereen open moet staan." Een mening die door velen wordt onderschreven. Een oudere diepgelovige vrouw vindt dat je niemand mag afwijzen om wat hij is. "Voor de Heer is iedereen gelijk." Dominee Alexander Noordijk geniet van de steun. En ook al weet hij dat de weg naar acceptatie van homoseksuele mannen en vrouwen nog lang is, is hij niet van plan het bijltje erbij neer te gooien. "Zo'n 15 jaar geleden dacht ik nog: bekijk het maar met je kerk. En toch sta ik nu als predikant op de kansel, dat is bijzonder. En dat ik dan hier in Monnickendam de kans krijg om predikant te zijn samen met mijn man, dan is dat toch heel mooi."

