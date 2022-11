Eerste incident voor homoseksuele dominee in Monnickendam mondt uit in liefdesconcert

De christelijke gospelband InSalvation weigerde vorige maand op te treden in de Grote Kerk van Monnickendam omdat de dominee Alexander Noordijk homoseksueel is. "Ik was geschokt toen ik het hoorde", vertelt Noordijk. Het is het eerste incident voor de dominee sinds hij vertrok uit het Amsterdamse IJburg. "Gelukkig komt er nu ook iets moois uit voort: een liefdesconcert waar iedereen welkom is."

Het bevalt de predikant zeer goed in Monnickendam waar hij nieuwe mooie contacten heeft gelegd en veel mensen heeft mogen spreken. Noordijk: "Er gebeurt veel goeds in dit stadje, men kijkt naar elkaar om! Zo zijn er jongeren die zich inzetten voor World Servants en mensen aan de andere kant van de wereld helpen met het bouwen van een schooltje of die maatschappelijke hulp nodig hebben. Daarnaast de knutselclubs die onze kerk organiseert en het opvangen van Oekraïners dat door veel vrijwilligers wordt gedaan."

Anderhalf jaar geleden vertrok Alexander Noordijk vanuit IJburg naar Monnickendam om daar aan de slag te gaan als dominee voor de Protestantse Gemeente Monnickendam. Noordijk is homoseksueel en getrouwd met een man. In Amsterdam werd hij meerdere keren bedreigd door hangjongeren, maar zijn vertrek uit de IJburgse kerkelijke gemeente De Binnenwaai staat daar los van, vertelde hij eerder aan NH Nieuws. Hij zag in Monnickendam een mooie kans om te mogen starten als predikant.

"Ik heb zelf als jongere jarenlang gedacht dat ik verkeerd was en dat homoseksualiteit en het praktiseren ervan zondig en onrein was"

"Monnickendam voelt als een warm bad", vervolgt hij. En Noordijk is afgelopen maand ook verhuist naar het stadje aan het Markermeer. Een paar weken terug werd de deur ineens keihard voor hem dichtgeslagen omdat de christelijke band InSalvation niet wilde komen. "Ik was geschokt. Een dag van te voren werd het concert gecanceld, we hadden 400 kaarten verkocht."

Ergens begrijpt de predikant de worsteling. "Ik snap dat er in de christelijke wereld anders gedacht wordt over homoseksualiteit." Noordijk komt zelf uit een evangelische gemeente en hij weet hoe dit werkt. "Ik heb zelf als jongere jarenlang gedacht dat ik verkeerd was en dat homoseksualiteit en het praktiseren ervan zondig en onrein was. Ik heb een hele worsteling doorgemaakt om daar uit te komen. Ik vind het jammer, maar goed: het is meer hun strijd dan die van mij."

Hij zou er graag met de band over in gesprek willen en hen graag willen vragen wat er allemaal door hen heen is gegaan. "Het had zo'n verrijkend concert kunnen zijn als het was doorgegaan. Ook voor hen omdat ze er zo mee worstelen. Op deze manier leer je elkaar echt kennen in plaats van dat je tot een pastoraal probleem wordt gereduceerd."

Hart onder de riem

Al snel ging de telefoon bij de dominee in Monnickendam. Dat de christelijke band niet wilde optreden raakte Daniël Roukema uit Nijkerkerveen enorm. Daarom organiseren zij 11 december samen een 'liefdesconcert' in de stad om uit te dragen dat iedereen welkom is binnen het geloof.



"We hadden Alexander uitgenodigd bij een LHBTI-evenement en zo kregen we te horen dat het optreden van InSalvation niet doorging. Ik ben zelf christen en hetero, getrouwd met Els en heb 3 dochters. De laatste tien jaar heb ik een soort van reis gemaakt en ben ik anders gaan nadenken over homoseksualiteit", vertelt hij.

Roukema ontmoette vele LHBTI'ers en raakte geraakt door hun verhalen. "Ook lees ik in de Bijbel dat er ruimte is voor acceptatie. Je mag zijn wie je bent." Net als Noordijk snapt Roukema dat er door christenen ook anders gedacht kan worden over homoseksualiteit. "Maar er moet altijd ruimte zijn ten opzichte van elkaar. Het mag nooit ten koste gaan van het welzijn van LHBTI'ers. Iedereen is gemaakt zoals hij of zij gemaakt is. We willen naast Alexander de hele LHBTI-community een hart onder de riem steken met dit liefdesconcert."

Iedereen welkom

Roukema benadrukt nog dat ze geen verdeeldheid willen zaaien. "We willen de verbinding zoeken in alle veelkleurigheid en diversiteit. Daar zoeken we de verbinding. We houden de uitgestoken handen aan beiden kanten. Iedereen is welkom ongeacht je kleur en geaardheid."

Het liefdesconcert in de Grote Kerk in Monnickendam vindt op zondag 11 december plaats van 19.30 tot 22.00 uur. Een gratis ticket is te reserveren via deze link.