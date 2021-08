Tentoonstelling over LHBTIQ+ in de kerk: "Hoop dat werelden verbinden"

Met een daverend applaus opende locoburgemeester Astrid van de Weijenberg van de gemeente Waterland de tentoonstelling God van de Regenboog. Die is te zien in de Grote Kerk in Monnickendam, niet de eerste plek waar je een LHBTIQ+-tentoonstelling zou verwachten. "Ik hoop dat christenen hierover gaan praten."

"Helaas is het nog steeds nodig”, begint dominee Alexander Noordijk. "We zien het ook in onze buurgemeenten, we krijgen allerlei berichten dat mensen helaas niet zichzelf kunnen zijn. Dat ze uitgesloten worden, ook in kerken. Ik denk dat het hard nodig is om te laten zien dat het kan. Je kunt christen of gelovig zijn en tegelijk homoseksueel."

Geen Hongarije

Ook hij kreeg als homoseksuele dominee te maken met intolerantie. Toen hij nog in Amsterdam werkte werd hij lastiggevallen en bedreigd. Noordijk pleit voor het zoeken naar verbinding met andersdenkenden: "Al is dat soms nog zo moeilijk. Het is toch belangrijk dat de gemeenschap geaccepteerd wordt. Ik wil niet dat we een soort Hongarije worden, maar dat jij mag houden van wie je wil houden. Dat er niet aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan. Dan kom je aan de rechten van de mens."