Bedreigde dominee deelt regenboogvlaggen uit

AMSTERDAM - Dominee Alexander Noordijk van de kerkelijke gemeente De Binnenwaai op IJburg is voor de zoveelste keer bedreigd door hangjongeren uit de buurt. Samen met onder meer vertegenwoordigers van de plaatselijke moskee is hij een petitie gestart voor een Veilig IJburg, waar geloof, seksuele geaardheid of afkomst er niet toe doen. Ze gingen de wijk in om posters en regenboogvlaggen uit te delen.

Noordijk wordt al lange tijd lastiggevallen en bedreigd door hangjongeren. Zo begon een groep jongens vorig jaar op de ramen te slaan van de protestantse kerk De Binnenwaai. Ook werd er met stenen gegooid. Toen Noordijk er wat van zei kreeg de dominee te horen: 'We gooien een bom naar je'. Twee weken terug werd Noordijk door een groepje jongeren ingesloten. 'Jij moet naar het kerkhof' werd er geroepen. En in 2018 betrapte Noordijk twee jongens die een vuurwerkbom bij zijn huis wilden plaatsen.

Noordijk heeft aangifte gedaan van bedreiging en belediging. Mogelijk hebben de bedreigingen te maken met zijn geaardheid. De predikant is openlijk homoseksueel, en verschijnt regelmatig in de media met zijn verhaal. "In 2018 begon ik een LHBT-programma, 'Tafeltijd'. Om mensen te helpen die met hun eigen seksuele oriëntatie zitten en hun geloof. En toen ik dat in de media had gebracht ging het mis."

Noordijk zou graag met de hangjongeren in gesprek willen gaan, maar hij weet niet wie ze zijn. De predikant vroeg de moskee aan de overkant om hulp, en vond daar een luisterend oor. "Dat was onwijs fijn. Die zeiden: 'Alexander, we gaan er alles aan doen om het goed te krijgen'."

Posters en regenboogvlaggen

Noordijk gaat nu langs de deuren in IJburg om posters en regenboogvlaggen uit te delen. Bedoeling is dat de posters en vlaggen door de hele wijk te zien zullen zijn. "Alexander is ons lief hier," zegt een buurtbewoner. "Ik vind het heel belangrijk om steun voor de actie uit te spreken. Het is een heel goed initiatief." Een andere buurtbewoner: "We hebben een appgroepje met dit blok waarin hij nu is opgenomen voor het geval er weer iets gebeurt. Zodat we hem kunnen ontzetten voordat de politie komt. Dus de hulp is er wel, maar het is natuurlijk wel vreselijk dat het nodig is."

Vertegenwoordigers van de moskee zouden ook komen, maar ze zijn er niet. De dominee weet ook niet wat daar de reden voor is, maar twijfelt niet aan de steun van de moskee. "Als ik kijk naar wat ze hebben gedaan toen ik hun gebeld had. Dat ze direct bij ons voor de deur stonden, en ook hielpen met een oogje in het zeil houden. Daar was ik wel enorm dankbaar voor."