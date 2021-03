Bedreigde IJburgse dominee vertrekt naar Monnickendam: "Ik ga de mensen hier missen"

AMSTERDAM - Dominee Alexander Noordijk heeft een aanstelling gekregen in Monnickendam en vertrekt daarmee uit IJburg. De afgelopen jaren is hij meerdere keren bedreigd door hangjongeren, maar zijn vertrek uit de IJburgse kerkelijke gemeente De Binnenwaai staat daar los van, vertelt hij. "Het is zo dat wij al maanden met de kerkelijke gemeenschap in Monnickendam in gesprek zijn en het een enorme mooie kans is voor mij om daar te mogen starten als predikant."

De dominee werd begin februari nog in een hoek gedreven door een groep hangjongeren. In 2018 betrapte hij zelfs twee jongens die een vuurwerkbom bij zijn huis wilden leggen. Volgens hem komen de pesterijen door zijn betrokkenheid bij de LHBTI-gemeenschap, vertelde hij een paar weken geleden aan AT5. "Ik begon toen met een LHBTI-programma 'Tafeltijd' en toen ik dat in de media had gebracht, ging het mis." Steun uit de buurt Noordijk maakte zich zorgen om zijn eigen veiligheid. "Ik zit hier in mijn kerk, ik voel me hier gewoon niet veilig. Wat moet ik nou doen?" Vorige maand begon hij een petitie tegen het geweld en deelde hij samen met buurtbewoners posters en regenboogvlaggen uit 'voor een veilig IJburg, waar geloof, seksuele geaardheid of afkomst er niet toe doen'. Tientallen buurtbewoners die boos waren over de bedreigingen kwamen ook in actie door de regenboogvlag aan de gevel te hangen en daarmee de dominee te steunen. Bekijk hieronder een reportage dat NH Nieuws eerder met de dominee maakten. Tekst gaat door onder de video.

Op IJburg, waar hij als jeugdwerker begon, is aanstaande zondag zijn officiële afscheid. De dominee snapt dat mensen denken dat hij vanwege de pesterijen vertrekt. "Het is echt de gemeenschap zelf in Monnickendam dat mij een warm hart toedraagt." Op de vraag of hij IJburg gaat missen, zegt hij: "Tuurlijk. Ik ga de mensen hier missen." Hij hoopt ook nog eens in contact te komen met de hangjongeren uit zijn wijk. "Ik wil met hen het gesprek aangaan. Als je deze dingen meemaakt, dan maakt het je kwaad en verdrietig. Uiteindelijk heb ik toch gemerkt dat andere zaken overwinnen. Wat is bijvoorbeeld de reden dat ze dit doen? Ik ben een voorstander om er op zo'n manier mee om te gaan." In Monnickendam wil de dominee zijn manier van prediceren graag voortzetten. "Ik heb veel geleerd van wat er in IJburg is gebeurd. We blijven ons zelf. Ik ben een predikant voor alle mensen, niet alleen de LHBTI-beweging en dat gaan we ook in Monnickendam uitstralen."