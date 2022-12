Regenboogvlag verbrand in Monnickendam teruggevonden: "Zo stop je mensen regelrecht terug de kast in"

De verdwenen regenboogvlag die de toren van de Grote Kerk in Monnickendam sierde, is afgebrand teruggevonden. Een inwoner van de stad vond de 20 meter lange vlag tijdens het uitlaten van haar hond aan de Pierebaan. Dominee Alexander Noordijk is verbijsterd en heeft aangifte bij de politie gedaan.

De vlag hing afgelopen weekend aan de kerk ter ere van het Love Love-concert dat zondagavond plaatsvond in diezelfde kerk. Aanvankelijk dacht de vinder dat het afgebrande exemplaar aan de Pierebaan een andere vlag betrof. "Maar toen ik zag dat de vlag bij de kerk was gestolen, wist ik het eigenlijk wel." Ze denkt dat het een vorm van baldadigheid is van jongeren.

Tegendraads

De actie heeft volgens haar veel meer gevolgen dan de daders vermoedelijk denken. "Waarschijnlijk is niet veel nagedacht over de actie en dat is tegendraads want het heeft wel veel gevolgen. Ze zullen waarschijnlijk niet beseffen dat een vriendje, vriendinnetje of klasgenootje enorm worstelt en deze actie daar niet positief aan bijdraagt. Het stopt ze regelrecht terug in de kast."

Dat denkt ook dominee Alexander Noordijk. Hij vindt het verschrikkelijk wat er gebeurd is en heeft aangifte bij de politie gedaan. "Ik had dit niet verwacht. Het concert, en daarmee de vlag, was er juist voor verbinding en meerkleurigheid."

Noordijk is geschrokken van de verbrande vlag en noemt het 'puur vandalisme'. Volgens hem is dit echt een ander verhaal dan een baldadige actie van het verwijderen van een vlag. "Ik vraag mij af of dit met een Nederlandse of Oekraïense vlag ook was gebeurd. Het is heel jammer dat dit in Monnickendam moet gebeuren."

Boodschap van hoop

Toch laat de dominee zich niet van de wijs brengen en blijft hij positief. "Het concert gisteren was een enorm succes, er waren honderden mensen." Het laat volgens hem de steun aan de gemeenschap zien. "Er zijn zoveel mensen langs geweest dit weekend. Mensen kwamen zelf met bloemen."

Volgens de hoopvolle dominee is de vlaggenactie maar een kleine schaduw van het succes dit weekend. "Veel mensen hier staan achter de boodschap dat het niet uitmaakt van wie je houdt of wie je bent. Dat is erg hoopvol."