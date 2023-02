Verdachte doodsteken Dani (14) bij middelbare school Hoorn blijft langer vastzitten

De 16-jarige jongen die verdacht wordt van het doodsteken van de 14-jarige Dani buiten bij de middelbare school Oscar Romero in Hoorn in oktober, moet langer in voorarrest blijven zitten. Dit laat zijn advocaat Thijs Kapinga weten aan WEEFF/NH Nieuws.

Michiel Baas/NH Nieuws

Gister diende de tussentijdse zitting, waar in bepaald wordt of er nog genoeg reden is om de verdachte langer vast te houden. Zijn advocaat laat weten dat hij nog vast blijft zitten. Het streven is volgens hem dat bij de volgende zitting de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Op woensdag 26 oktober mondde een ruzie voor het schoolplein van de middelbare school Oscar Romero in Hoorn uit in een steekpartij. Dani, een 14-jarige scholier uit Westwoud, overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen. Snel na de steekpartij werd een 16-jarige jongen uit Hoorn opgepakt. De dood van Dani bracht veel teweeg. Op de plek van de fatale steekpartij ontstond een dag na de dood van Dani een bloemenzee. In Hoorn is er een stille tocht gehouden, ter nagedachtenis aan Dani en tegen zinloos geweld.