16-jarige jongen verdacht van steekpartij op middelbare school in Hoorn

De verdachte die gistermiddag werd aangehouden na een steekpartij buiten het schoolterrein van het Oscar Romero in Hoorn, is een jongen van 16 uit dezelfde stad. Dat meldt de politie vandaag. Het slachtoffer is een 14-jarige scholier. "De vermoedelijke dader is geen leerling van onze school", aldus rector Wessel van den Hoef.

Het slachtoffer is een scholier van het Oscar Romero in Hoorn. "We zijn allemaal erg geschrokken en aangeslagen. Onze gedachten gaan uit naar onze leerling, zijn familie, vrienden en andere naasten", aldus rector Wessel van den Hoef.

Er is vanochtend een spoedbijeenkomst georganiseerd, waar ook Slachtofferhulp bij aanwezig is. "We hebben vandaag een programma samengesteld. De school was tot tien uur gesloten, waarna onze leerlingen werden opgehaald door hun mentor of een docent om stil te staan bij wat er gebeurd is. Ook krijgen ze de ruimte om hierover te praten", laat Van den Hoef weten. "Een heftige gebeurtenis: iedereen zoekt elkaar op. We proberen om onze lessen zoveel mogelijk door te laten gaan, voor zover dat kan."

Slachtoffer zwaargewond

De politie kwam gistermiddag, rond 14.50 uur, op een melding af van een onwelwording bij de middelbare school in Hoorn. Maar bij aankomst bleek al snel dat het om een steekpartij ging. Daar troffen de agenten een zwaargewonde 14-jarige jongen aan.

Volgens ooggetuigen kregen drie jongens, op de rokersplaats net buiten het schoolplein, ruzie. Er werden klappen uitgedeeld en opeens trok één van de jongens een mes. "Hij is een keer flink geraakt, van wat ik heb gezien", vertelde Daylin eerder over het slachtoffer aan WEEFF/NH Nieuws. Het slachtoffer raakte hierdoor zwaargewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, is ook nog niet bekend.

Daylin hoorde van andere scholieren dat de ruzie zou gaan om een broek en een pet. Ook anderen kwamen gister met dit verhaal. De politie onderzoekt nog wat de exacte aanleiding is van de steekpartij. De verdachte zit volgens een woordvoerder nog vast.