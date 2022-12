Een schoolplein vol tranen: terugblik op de tragische dood van Dani (14)

Op woensdag 26 oktober gaat het helemaal mis bij middelbare school Oscar Romero in Hoorn. De 14-jarige Dani uit Westwoud wordt vlak bij het schoolplein neergestoken door een leerling van een andere school. Enkele dagen later overlijdt hij aan zijn verwondingen. Met rector Wessel van de Hoef blikken we terug op deze inktzwarte periode.

Aan de hand van opmerkelijke verhalen blikken we met de West-Friese redactie terug op het jaar 2022. Wat viel er op en hoe is het nu met de hoofdrolspelers? Vandaag blikken we terug op de tragische dood van Dani uit Westwoud.

Verontwaardiging, woede, verdriet. Emoties die om voorrang vechten. Niet alleen bij betrokkenen of in Hoorn, maar in heel West-Friesland. Een steekpartij met fatale gevolgen, om een op het oog onbeduidende ruzie. Hoe kon dit gebeuren?

Een kleine twee maanden later loopt Van de Hoef naar de stoep voor de school. Het is de plek waar na de dood van Dani een enorme bloemenzee ontstond. Er ontstaat een collectief rouwmonument, net buiten het schoolplein. Voor leerlingen en docenten, maar ook voor anderen. "Van mensen die hier helemaal geen kinderen op hebben, maar zeggen: 'ik vind het vreselijk dat dit in mijn stad of streek is gebeurd'. Die betrokkenheid was heel groot", weet Van de Hoef nog.

"Dat is hartverwarmend, ook voor de familie van Dani. Aan de andere kant is het ook heel dubbel, want ze krijgen hun zoon of broer er niet mee terug."

26 oktober

Terug naar dé dag. "Woensdag 26 oktober", lepelt Van de Hoef direct op. "Die dag staat in mijn geheugen gegrift." De rector is in gesprek met een collega als hij wordt geattendeerd op 'een incident'. "Dan denk je aan een opstootje tussen leerlingen, er gebeurt wel eens iets."

Al snel is het duidelijk dat het veel ernstiger is. "In de hal was paniek. Collega's en leerlingen waren aan het helpen, hulpverleners kwamen net aan. Toen wist ik nog niet om wie het ging en wat er gebeurd was. Maar je doet er op dat moment alles aan om te helpen."