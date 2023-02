Hulp en persoonlijke verhalen: Noord-Holland leeft mee met slachtoffers aardbeving

Enkele Noord-Hollanders maken het leed wat zich op dit moment afspeelt in Turkije en Syrië van dichtbij mee. Het dodental van de aardbeving en de naschokken is opgelopen tot ruim 4200. Veel mensen worden nog vermist en duizenden mensen zijn gewond. De Turkse president Erdogan spreekt zelfs van de zwaarste beving sinds 1939.

Turkiye Radyo_Televizyon Kurumu

Voor de in Syrië geboren Amsterdammer Ziad Alkamoua (32) begon de dag van de aardbeving als een nachtmerrie. Door de zware aardbeving in zijn geboortedorp zijn al acht familieleden omgekomen. "Het is één groot drama." Ziad werd wakker gemaakt door een vriend die hem vertelde van de grote aardbevingen in Syrië en Turkije. "Gelijk probeerde ik mijn ouders en broer te bereiken, maar dit lukte niet. Het bereik is erg slecht." Even later belde zijn broer terug en vertelde hem dat hun ouders en hijzelf veilig waren.

"Ik wil gewoon even zijn stem horen, dan weten we dat hij veilig is" Yasemin Gez

Ook voor de Nederlands-Turkse familie Gez uit Heerhugowaard komt de ramp dichtbij. Üzeyir Gez is imam bij de Mimar Sinan Moskee in Heerhugowaard. Hij en zijn familie hebben veel familie in de zwaar getroffen provincie Hatay wonen, zo'n 150 kilometer van het epicentrum. "Een groot deel van onze familie is daar nog steeds", vertelt dochter Yasemin aan NH Nieuws als vertaler. "Mijn grootmoeder is gelukkig oké, maar we krijgen opa maar niet te pakken. De hele telefoonlijn in de regio ligt eruit." De familie maakt zich grote zorgen om hem. "Ik wil gewoon even zijn stem horen, dan weten we dat hij veilig is."

Twee zware bevingen In de nacht van zondag op maandag is het zuidelijke deel van Turkije en Syrië getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,8 op de Schaal van Richter. Later op maandag volgde er een tweede beving. Ook die was erg sterk (7,7). Volgens de autoriteiten in beide landen zijn er al duizenden doden gevallen en de verwachting is dat dit nog verder zal oplopen.

Naar aanleiding van de ramp worden veel hulpacties opgezet. Zoals in Vijfhuizen, waar onder meer luiers, jassen en verwarmingsapparaten worden ingezameld. Die spullen worden zo snel mogelijk naar de getroffen gebieden in Turkije gebracht. Zaankanter Hakan zet zich al de hele dag in. "Alle hulp is mooi meegenomen. Ik ben ook begonnen met één plastic zak en nu zit mijn auto helemaal vol."

Turkiye Radyo_Televizyon Kurumu_Diyarbakir_Province Turkiye Radyo_Televizyon Kurumu

Reddingswerkers aan het werk in Adana Turkiye Radyo-Televizyon Kurumu

Gülten zamelt spullen in voor de getroffen gebieden in Turkije NH Nieuws / Tom van Midden

Schade in geboortedorp Ziad Alkamoua Ziad Alkamoua

Ziad Alkamoua Ziad Alkamoua

Het ministerie van Buitenlandse Zaken schiet ook te hulp. Het heeft een Boeing 737-800 gecharterd van luchtvaartmaatschappij Corendon op Schiphol, om een reddingsteam naar Turkije te brengen. Dat laat een woordvoerder van Corendon aan NH Nieuws weten. Het toestel vliegt van Schiphol naar Eindhoven gevlogen, waarna het door reist naar Adana, dat op enkele uren rijden van het aardbevingsgebied ligt. Hakan merkt dat meer mensen iets willen doen en wordt overladen met berichten. "Ik probeer zoveel mogelijk informatie te geven." Zo zijn er rond middernacht twee vrachtwagens richting Turkije vertrokken en wordt komende tijd nog meer ingezameld. Mede-initiatiefnemer Gülten is onder de indruk van alle hulp. De automobilisten rijden af en aan met spullen en staan zelfs in de file. "Turken, Marokkanen, Nederlanders, noem maar op. Iedereen helpt."