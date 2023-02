Filerijden met spullen voor getroffen Turkije: "Meer kunnen wij niet helpen"

Luiers, jassen en verwarmingsapparaten: in Vijfhuizen worden verschillende spullen ingezameld om zo snel mogelijk naar de getroffen gebieden in Turkije te brengen. Zaankanter Hakan zet zich al de hele dag in. "Alle hulp is mooi meegenomen. Ik ben ook begonnen met één plastic zak en nu zit mijn auto helemaal vol."

"Ik heb familie driehonderd kilometer verderop wonen en die hebben het zelfs ook gevoeld", vertelt Hakan aan NH Nieuws. Hij besluit meteen om niet bij de pakken neer te zitten en steekt zijn handen uit de mouwen. "Het is vreselijk wat er gebeurd is en het enige wat wij op afstand kunnen doen is een inzamelingsactie. Meer kunnen wij niet helpen."

Vier vrachtwagens te vullen

Hakan merkt dat meer mensen iets willen doen en wordt overladen met berichten. "Ik probeer zoveel mogelijk informatie te geven." Zo gaat er rond middernacht een vrachtwagen richting Turkije en wordt er tot die tijd op de Spaarnwouderweg 50 in Vijfhuizen spullen aangenomen.

Op de locatie staat Gülten Isci. "Wij zijn vanochtend wakker geworden en heel erg geschrokken." De onderneemster heeft een transportbedrijf en probeert de vrachtwagens snel te vullen. "Wij hebben vandaag ons eigen werk stilgelegd." Op dit moment is één vrachtwagen gevuld, maar ze gaan door tot vier.

'Iedereen helpt'

Het liefst ontvangen vrijwilligers alles in dozen, om het zo gemakkelijk te kunnen verdelen. Winterkleding, koffie, jassen: er is veel nodig. Zo ook verwarmingsapparaten, want het is net als in Nederland hartje winter in Turkije. "Voor baby's hebben ze ook geen voeding."

Vandaag tot 22:00 uur worden de vrachtwagens gevuld. Deze gevulde vrachtwagens gaan dan zo snel mogelijk naar de getroffen gebieden in Turkije. Gülten is onder de indruk van alle hulp. De automobilisten rijden af en aan met spullen en staan zelfs in de file. "Turken, Marokkanen, Nederlanders, noem maar op. Iedereen helpt."