Boeing vanaf Schiphol via Eindhoven met reddingsteam op weg naar Turkije

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een Boeing 737-800 gecharterd van luchtvaartmaatschappij Corendon op Schiphol, om een reddingsteam naar Turkije te brengen. Dat laat een woordvoerder van Corendon aan NH Nieuws weten. Het toestel is een uur geleden van Schiphol naar Eindhoven gevlogen. Om 19.00 uur vliegt de Boeing door naar Adana, dat op enkele uren rijden van het aardbevingsgebied ligt.

Een groot gebied in Turkije en Syrië werd vanmorgen getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.8 op de schaal van richter, gevolgd door een beving met kracht 7.7. Tot dusver zijn ruim 2.300 mensen bij de natuurramp omgekomen. Uit meerdere landen wordt hulp gestuurd, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Israël en Nederland.

Op de luchthaven van Eindhoven haalt de Boeing 737 van Corendon 65 reddingswerkers van het Nederlandse USAR (Urban Search and Rescue Team) en acht honden op. Een uur later vertrekt een militair C-17-transportvliegtuig met 15 ton aan reddingsmateriaal naar Turkije.

