Waardse imam-familie Gez ongerust om opa in Turkije: "Wil gewoon even zijn stem horen"

De familie Gez uit Heerhugowaard is erg ongerust over hun opa die in het zwaar getroffen aardbevingsgebied in Turkije woont. Het lukt niet contact met hem te krijgen. "De hele telefoonlijn ligt eruit."

Reddingswerkers zijn hard op zoek naar overlevenden onder het puin in Gaziantep. Let op: foto ter illustratie, deze staat los van de familie Gez - Turkiye Radyo-Televizyon Kurumu

Üzeyir Gez is imam bij de Mimar Sinan Moskee in Heerhugowaard. Hij en zijn familie hebben veel familie in de zwaar getroffen provincie Hatay wonen, zo'n 150 kilometer van het epicentrum. "Een groot deel van onze familie is daar nog steeds", vertelt dochter Yasemin aan NH Nieuws als vertaler. "Mijn grootmoeder is gelukkig oké, maar we krijgen opa maar niet te pakken. De hele telefoonlijn in de regio ligt eruit." De familie maakt zich grote zorgen om hem. "Ik wil gewoon even zijn stem horen, dan weten we dat hij veilig is."

Reddingswerkers zijn hard op zoek naar overlevenden onder het puin in Adana. Let op: foto ter illustratie, deze staat los van de familie Gez - Turkiye Radyo-Televizyon Kurumu

Compleet verwoest Een oom van Yasemin woont in het westelijk gelegen Izmir. Hem lukt het af en toe wel contact te maken met de familie van Üzeyir en Yasemin. Zo weten ze bijvoorbeeld dat het huis van haar tante compleet is verwoest. "Ze is gelukkig wel ongedeerd, ze kon op tijd wegkomen. Wij hebben haar niet gesproken, maar mijn oom wel."

Twee zware bevingen In de nacht van zondag op maandag is het zuidelijke deel van Turkije en Syrië getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,8 op de Schaal van Richter. Later op maandag volgde er een tweede beving. Ook die was erg sterk (7,7). Volgens de autoriteiten in beide landen zijn er al duizenden doden gevallen en de verwachting is dat dit nog verder zal oplopen.

Schade De familie heeft twee huizen in Hatay. Die zijn ook niet gespaard gebleven, al lijkt de schade tot nu toe mee te vallen. "Er zitten bijvoorbeeld breuklijnen in de muren en vloer. Ook is alles uit de keukenkastjes gevallen. De schade is nu nog beperkt, maar we weten natuurlijk niet of dat zo blijft. Er zijn namelijk nog steeds naschokken." "Het lukt door de slechte telefoonverbinding niet om mensen daar in de buurt te spreken. Onze oom probeert mensen te bereiken om te kijken hoe het er daar voor staat, maar het gaat heel moeilijk", legt Yasemin uit.