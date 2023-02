Syrische Ziad uit Amsterdam voelt zich machteloos: meerdere familieleden omgekomen bij aardbeving

Voor de in Syrië geboren Amsterdammer Ziad Alkamoua (32) begon vandaag als een nachtmerrie. Door de zware aardbeving in zijn geboortedorp zijn al acht familieleden omgekomen: "Het is één groot drama."

Huilende kinderen

Ziad werd vanmorgen wakker gemaakt door een vriend die hem vertelde van de grote aardbevingen in Syrië en Turkije. "Gelijk probeerde ik mijn ouders en broer te bereiken, maar dit lukte niet. Het bereik is erg slecht." Even later belde zijn broer terug en vertelde hem dat hun ouders en hijzelf veilig waren.

"Mijn broer en ouders zijn gelukkig nog in leven. Maar mijn twee neven en hun families met kinderen zijn zeer waarschijnlijk omgekomen. Het is één groot drama." De situatie in Latakia is verschrikkelijk, vertelt Ziad. "Overal op straat zijn huilende kinderen die hun ouders kwijt zijn, of gewonden die geen hulp krijgen. Grote flatgebouwen storten in en brokstukken liggen overal."

Aardbeving

Bewoners van een groot gebied rond de Turks-Syrische grens zijn vannacht opgeschrikt door een grote aardbeving, met een kracht van 7,8. Veel mensen werden door de beving overvallen, omdat deze midden in de nacht plaats vond.

Ziad Alkamoua (32) vluchtte in 2015 vanuit Syrië naar Nederland. Inmiddels woont hij in Amsterdam en studeert van de Vrije Universiteit en volgt de studie Economics and Business Economics. Veel van zijn familieleden wonen nog in het geboortedorp van Ziad, in Latakia.