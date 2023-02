Toch grote kans op minder reizigers in de meivakantie door personeelstekort Schiphol

De kans is groot dat Schiphol toch het aantal vertrekkende reizigers in de meivakantie beperkt door een aanhoudend personeelstekort bij de afhandelingsbedrijven. Onder andere bij de incheckbalies, bagagesjouwers en vliegtuigsleepdiensten komt de luchthaven honderden medewerkers tekort. Het optimisme van interim-directeur Ruud Sondag, die ruim twee weken geleden uitging van een vrij zorgeloze meivakantie, is omgeslagen. Hij 'hijst de rode vlag'.

Vliegtuigen van KLM op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Sondag uitte zijn zorgen vandaag in een interview in het Financiële Dagblad en die zorgen worden bevestigd door een woordvoerder. De interim-directeur wil dat de afhandelingsbedrijven en de luchtvaartmaatschappijen snel in de buidel tasten om de salarissen van het personeel te verhogen en het werken op Schiphol daardoor aantrekkelijker te maken. Ultimatum Sondag heeft de bedrijven een ultimatum gegeven. Hij wil dat de problemen binnen enkele weken worden opgelost. Zo niet, dan wordt er weer ingegrepen in het aantal vertrekkende reizigers. Al sinds de zomer geldt een maximumaantal vertrekkende passagiers op Schiphol, om overvolle terminals te voorkomen. Die maatregel werd getroffen na de aanhoudende chaos en ellenlange wachtrijen in de vertrekhal, door een tekort aan beveiligers. Inmiddels lijkt het personeelstekort bij de beveiliging bijna te zijn verholpen door betere werkomstandigheden en veel hogere beloningen. Het verschil met het afhandelingspersoneel is daardoor aanzienlijk groter geworden, iets waar vakbond FNV al weken geleden over aan de bel trok. Medewerkers vertrokken "Wij herkennen de problematiek en waarschuwen hier al maanden voor", zegt vakbondsbestuurder Stijn Jansen tegen NH Nieuws. "Medewerkers maken zich ontzettend veel zorgen over de meivakantie en de zomer. Er zijn veel medewerkers vertrokken of twijfelen daarover, omdat de werkdruk veel te hoog is en de lonen te laag."

Door personeelstekorten bij afhandelaren voelt Schiphol zich mogelijk genoodzaakt toch minder vluchten toe te staan. Schiphol wil dat luchtvaartmaatschappijen en afhandelaren de lonen verhogen om ook hun werk aantrekkelijker te maken en grotere personeelstekorten te voorkomen. https://t.co/KAhaDWxzcf — Schiphol (@Schiphol) February 3, 2023