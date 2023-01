Angst voor chaos op Schiphol in meivakantie: luchtvaartmaatschappijen aan zet

Vakbond FNV voorziet opnieuw chaos in de meivakantie, vanwege een hardnekkig personeelstekort bij de bagagesjouwers. De bond roept alle luchtvaartmaatschappijen op Schiphol op om de hoge werkdruk aan te pakken onder het afhandelingspersoneel. De maatschappijen zijn volgens FNV aan zet om het tij te keren door in de buidel te tasten voor meer loon en verbetering van de werkomstandigheden.

Op Schiphol wordt de afhandeling van vluchten en reizigers gedaan door acht bedrijven. Luchtvaartmaatschappijen sluiten contracten af met deze afhandelingsbedrijven voor onder andere het laden en lossen van bagage en het inchecken van passagiers. Vakbonden klagen al jaren over het hoge aantal afhandelingsbedrijven op Schiphol. De bedrijven zouden elkaar de tent uit concurreren, ten koste van het personeel.

FNV denkt dat de luchtvaartmaatschappijen ervoor kunnen zorgen dat een nieuwe meivakantiechaos uitblijft, door de werkomstandigheden op Schiphol en de beloning van het personeel te verbeteren. De bond heeft de vliegmaatschappijen vandaag een brief gestuurd met de oproep tot actie.

Verbetering bij beveiligingspersoneel

Opvallend is de positieve benadering van FNV over de wervingscampagne van Schiphol voor nieuw beveilingspersoneel. Volgens de bond is het loon van de beveiligers sterk verbeterd en zien de roosters er beter uit. Het personeelstekort bij de beveiliging op Schiphol was een van de grootste oorzaken van de aanhoudende chaos van vorig jaar. FNV roept de luchtvaartmaatschappijen op om het voorbeeld van Schiphol te volgen.

Nieuwe banenmarkt

Barin, de belangenorganisatie van luchtvaartmaatschappijen, heeft nog niet gereageerd op de oproep van FNV. Een woordvoerder van Schiphol laat weten dat de luchthaven op de hoogte is van het personeelstekort bij de afhandelingsbedrijven. "We werken eraan om voor de meivakantie genoeg personeel in dienst te hebben. Niet alleen bij de afhandelaren en beveiliging, maar ook bij de schoonmaakbedrijven."

Op zaterdag 4 februari wordt er opnieuw een grote banenmarkt op Schiphol gehouden. De luchthaven hakt volgende week de knoop door over de nog geldende beperking voor vertrekkende passagiers. Sinds de zomer kunnen er minder reizigers vanaf Schiphol vliegen. Als er genoeg personeel én vertrouwen is, kan die rem er vanaf de meivakantie af.