Schiphol overrompeld door vliegbehoefte: aantal passagiers verdubbeld in 2022

Het aantal reizigers dat vorig jaar via Schiphol vloog is verdubbeld ten opzichte van 2021. In 2022 telde de luchthaven 52.5 miljoen vertrekkende, aankomende en overstappende passagiers. In coronajaar 2021 bleef het aantal reizigers beperkt tot 25.5 miljoen. Vooral in het eerste half jaar van 2022 werd duidelijk dat Schiphol slecht voorbereid was op de drukte. De grote vliegbehoefte in combinatie met het gebrek aan personeel zorgde vanaf de meivakantie voor maandenlange chaos met lange wachtrijen op de luchthaven.

Veel reizigers grepen het einde van alle coronamaatregelen aan om na meer dan twee jaar een vliegvakantie te boeken. In het eerste half jaar van 2022 zag Schiphol het aantal reizigers met maar liefst 324 procent groeien, ten opzichte van het jaar ervoor. Ondanks waarschuwingen vanuit de Tweede Kamer en de vakbonden over een tekort aan personeel om de drukte het hoofd te bieden, werd de luchthaven overrompeld door de grote vraag naar vliegreizen.

De grote chaos met lange wachtrijen bij de beveiliging die volgde, wijdt Schiphol voornamelijk aan de grote personeelstekorten op de luchthaven en niet aan de eigen tekortkomingen. Bij het bekendmaken van deze cijfers, wordt geen woord gerept over het mismanagement van de directie. Toch bleek Schiphol-topman Dick Benschop niet opgewassen tegen de aanhoudende chaos, die in september aangekondigde op te stappen. Inmiddels is Benschop opgevolgd door Ruud Sondag.

Uitpuilende vertrekhallen

Op Schiphol geldt nog steeds een beperking in het aantal vertrekkende passagiers en vluchten om uitpuilende vertrekhallen zoveel mogelijk te voorkomen. Die noodmaatregel is vorig jaar zomer ingegaan en geldt vooralsnog tot eind maart. Volgende week maakt Schiphol bekend of er genoeg personeel is geworven om vanaf april de beperking te kunnen afschaffen.

Ondanks de verdubbeling van het aantal passagiers in 2022 is Schiphol nog niet op het oude niveau van 2019. In dat jaar handelde 71.1 miljoen passagiers en 497.000 vluchten af. In 2022 waren er 397.646 vluchten op Schiphol. Eind dit jaar kan dat aantal oplopen tot 485.000 vluchten. Daarna moet Schiphol het aantal vluchten terugbrengen naar 440.000.