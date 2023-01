Meer reizigers welkom, maar op piekdagen trekt Schiphol alsnog aan de noodrem

Eerder leek het erop dat Sondag erop vertrouwde dat de meivakantie zonder ellenlange wachtrijen zou kunnen verlopen. Hoewel de rem er op de meeste dagen volledig af kan, wordt er toch gevreesd voor chaos op de piekdagen.

Noodmaatregel

De beperkingen op Schiphol werden afgelopen zomer ingevoerd en gelden nog steeds. Het is een noodmaatregel om te voorkomen dat de vertrekhallen uitpuilen, reizigers urenlang in de rij staan voor de beveiligingscontrole en vervolgens het risico lopen hun vluchten missen. De restricties zorgden er eerder voor dat luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties hun klanten last minute moesten teleurstellen.

Schiphol-directeur Ruud Sondag wil deze meivakantie voorkomen dat er op het laatste moment vluchten moeten worden geannuleerd. Daarom heeft hij toch beperkingen aangekondigd voor vijf à tien dagen tussen 26 maart en het einde van de meivakantie. Dat betekent dat op die dagen er duizenden minder vertrekkende reizigers welkom zijn op Schiphol. Welke dagen dat zijn, is nog niet bekend.

Wel zegt Sondag dat het op de dagen in de meivakantie vooral tussen 6.00 uur en 11.00 uur 's ochtends druk zal worden. Om te lange wachtrijen en vertragingen in de afhandeling te voorkomen, is wel 'extra inspanning nodig van alle betrokken partijen', meldt de luchthaven in een persbericht.

800 nieuwe beveiligers nodig

De luchthaven denkt de teugels pas definitief te kunnen laten vieren als er genoeg beveiligingspersoneel is aangenomen. Eerder liet Schiphol weten ruim 800 nieuwe beveiligers te willen aantrekken. Inmiddels zijn er 400 beveiligers aangenomen, en de verwachting is dat er voor de meivakantie nog eens 300 beveiligers worden aangetrokken.