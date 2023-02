Stewards en stewardessen Easyjet willen Schiphol 'platleggen' in de meivakantie

Een deel van het Nederlandse cabinepersoneel van Easyjet op Schiphol dreigt met een staking tijdens de meivakantie. De prijsvechter weigert met vakbond FNV te onderhandelen over een nieuwe cao. Volgens de bond probeert Easyjet het personeel af te schepen met een salaris dat ondanks een verhoging van 7,5 procent toch onder het minimumloon uitkomt. FNV heeft Easyjet twee weken de tijd te geven om op de eisen in te gaan.

"In de meivakantie leggen we de boel plat"

"We geven Easyjet ruim de tijd om op onze eisen in te gaan", zegt vakbondsbestuurder Stijn Jansen. "Het ultimatum geldt tot 16 februari. Daarna gaan we over naar prikacties, zoals geen verkoop van eten en drinken aan boord en vluchten laten vertragen. Uiteindelijk leggen we de boel op Schiphol tijdens de meivakantie plat."

Een woordvoerder van Easyjet laat NH Nieuws weten dat de prijsvechter maatregelen zal treffen om in geval van acties 'eventuele verstoringen voor onze klanten te beperken'.

250 stewards en stewardessen

Easyjet heeft zo'n 250 Nederlandse stewards en stewardessen op Schiphol in dienst. Van hen zijn er 100 lid van FNV, die unaniem hebben ingestemd met de acties. Voor Easyjet is dat laatstgenoemde aantal geen reden om alsnog zaken met FNV te doen: "Aangezien het overgrote deel van onze crew al vertegenwoordigd is door de vakbond waar we al mee samenwerken, hebben we de FNV niet erkend als cao-partner."

Easyjet is na KLM de grootste luchtvaartmaatschappij op Schiphol. De prijsvechter heeft aangegeven wel in gesprek te zullen gaan met FNV.