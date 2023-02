Meer dan 700 mensen doen al mee aan massaclaim tegen Tata Steel

Venniker faciliteert met stichting Frisse Wind eigenlijk alleen de claim. "We hebben dit niet zelf verzonnen, het was een vraag vanuit de achterban. De bevestiging dat veel mensen dit willen zie je terug in het aantal aanmeldingen."

Hoe het proces er vanaf nu uit gaat zien en op welke termijn Tata Steel de claim kan verwachten is nog niet te zeggen. "We gaan nu een plan maken en kijken hoe we verder gaan. Het is niet zo dat we morgen een claim gaan neerleggen. In een week tijd is de animo erg groot. We gaan nu een plan maken, samen met advocaten. Het gaat tot nu toe boven verwachting en mensen kunnen zich blijven melden."

Windrichting

Grofweg komt 60 procent van de claims tot nu toe uit Beverwijk, Wijk aan Zee, IJmuiden en Velsen-Noord. De overige 40 procent komt uit gemeenten die verder van de fabrieken liggen zoals Haarlem, Velserbroek en Heemskerk. "De claims komen waar de wind waait, zo simpel is het. Dat verschilt dus afhankelijk van de windrichting", zegt Jaap.