José doet mee aan massaclaim Tata Steel: "Je leeft in een omgeving die zó schadelijk is"

José uit Wijk aan Zee is één van de 700 mensen die meedoet aan de massaclaim 'Frisse Wind' tegen Tata Steel. Na achttien jaar is de maat vol: "Ze vergiftigen wetens en willens de burgers en hun eigen werknemers. Ik vind het echt heel erg."

Vanwege privacyredenen is de naam van geïnterviewde gefingeerd tot José, haar echte naam is bekend bij de redactie.

Elke dag voordat José gaat slapen kijkt ze hoe de windrichting is. "Als die ongunstig is, slaap ik met de ramen dicht, tegen mijn zin in." Bij de aanschaf van haar woning achttien jaar geleden had ze er nooit rekening mee gehouden overlast van de staalfabriek te ondervinden.

"Noem me naïef, maar toen ik hier kwam wonen, ging ik er gewoon vanuit dat de overheid alles goed geregeld had." Niet dus. Zo blijkt jaren later. In de loop der tijd hebben diverse onderzoeken dat wel uitgewezen, aldus de inwoonster uit Wijk aan Zee. "Je leeft in een omgeving die zó schadelijk is."

Immateriële schade

Toen José over de massaclaim hoorde, was ze gelijk overtuigd. Volgens haar zijn alle vijf de punten die 'Frisse Wind' noemt op haar van toepassing.

De afgelopen jaren heeft ze al flink wat fysieke en financiële schade opgelopen. Zo schat ze de twee aangeschafte luchtreinigers en de hernieuwde lak van haar auto, op een paar duizend euro. Naast de materiële schade, is de grootste schade bij José immaterieel. Haar woongenot is totaal verdwenen door alles wat ze dankzij het wonen naast Tata Steel te verduren heeft gekregen. Schade die volgens haar niet goed in geld is uit te drukken.