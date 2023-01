Actievoerders blokkeren het spoor naar Tata Steel: "Ze moeten kappen met kolen"

Kolen als brandstof voor de productie van staal is volgens Peter Jamin van Extinction Rebellion vanwege de enorme stikstofuitstoot niet langer meer te accepteren. Daarom is de campagne Kapen met Kolen vanochtend in Velsen-Noord in het leven geroepen. "Ik begrijp heel goed dat het erg is als 9.000 mensen hun baan kwijtrijken", zegt hij. "Maar er zijn genoeg banen, ook in de duurzame energie. Ze staan daar te springen om mensen. Bovendien: tijdens corona is gebleken dat de zakken van de overheid diep genoeg zijn om deze mensen te compenseren."