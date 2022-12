Extinction Rebellion bezet hoofdkantoor Vattenfall om Tata tot sluiten te dwingen

Extinction Rebellion bezet sinds drie uur vanmiddag met zo'n dertig actievoerders het hoofdkantoor van Vattenfall in Amsterdam Zuidoost. Zij eisen daar de sluiting van de energiecentrale van het bedrijf op het terrein van Tata Steel. Die levert gas aan de staalfabriek. Als die sluit, zal Tata ook moeten sluiten, is de redenering van de actiegroep. Dat is het uiteindelijke doel. Inmiddels is de politie in het gebouw.

Spandoek bij hoofdkantoor Vattenfall: 'Tata dicht nu' - Ingezonden afbeelding

De actiegroep voert een lange lijst met redenen aan: zo is Tata Steel de grootste CO2-uitstoter van Nederland en Vattenfall nummer drie, is de kans op longkanker in de IJmond hoger dan elders en 'zijn de bedrijven verantwoordelijk voor stikstofproblematiek'. De actievoerders zijn volgens een woordvoerder vreedzaam het gebouw ingegaan en 'genieten van een heerlijke Indonesische rijsttafel'. Dat zei zij ruim twee uur na binnenkomst. Op dat moment trad ook de politie binnen. "Die zijn ons nu aan het sommeren om weg te gaan." 'Ongeveer twintig' demonstranten heeft al aangekondigd het hoofdkantoor van Vattenfall niet te verlaten. Zij hebben slaapzakken meegenomen. Een woordvoerder van Vattenfall laat weten: "De sfeer is hier inderdaad gemoedelijk. Ze hebben hun punt gemaakt. Wij kunnen nu niet op hun eis ingaan, ik hoop dat ze dat begrijpen." Tekst loopt door onder de tweet.

.@VattenfallNL heeft de politie gebeld en gaat ons het pand uit laten slepen en arresteren. Tot zo ver het groene en welwillende imago van dit bedrijf. #StopTata pic.twitter.com/QDLzc5qOPO — sander (@sander_tweets) December 14, 2022

De woordvoerders van beide kanten zeggen ook nog steeds in gesprek te willen. Vattenfall: "Onze CEO zal dan met ze praten." Volgens Extinction Rebellion staat dat gesprek in januari gepland. "Maar we wilden dat onze eisen eerder ingewilligd zouden worden, vandaar de actie van vandaag." Extinction Rebellion voert vaker actie om Tata Steel tot sluiten te dwingen. Deze zomer bezetten demonstranten twee keer het provinciehuis in Haarlem. Toen eisten ze dat de provincie het staalbedrijf zou sluiten. Milieugedeputeerde Jeroen Olthof legde toen uit dat de provincie dat niet kan, omdat Tata Steel de juiste vergunningen heeft Eén van de actievoerders vandaag is ex-kinderarts Ferko Öry, die eerder ook voor het hek van het provinciehuis demonstreerde. Dit had hij toen te zeggen over Tata Steel: Onderaan nog een foto van Öry in het hoofdkantoor van Vattenfall vandaag:

Ferko Öry in hoofdkantoor Vattenfall - Aangeleverd