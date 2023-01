Tata sluiten geen probleem? Ondernemers denken van wel: 'De aanjager van de regio'

Onderaannemers van Tata Steel zetten hun vraagtekens bij het rapport van Greenpeace en Urgenda. Volgens dat rapport kan praktisch iedereen bij Tata Steel een andere baan in de regio vinden. Het is volgens de ondernemers een non-discussie: Tata Steel gaat helemaal niet sluiten, denken zij. Als het wel gebeurt zien ze de toekomst veel somberder in dan het rapport. "Tata Steel is de aanjager van de regio."

Tata Steel - NH Nieuws

Volgens Jeffrey Schotvanger moet je het zo zien: "Werknemers van de papierfabriek Crown Van Gelder, dat nu faillissement heeft aangevraagd, zullen nu naar de buurman lopen: en dat is Tata Steel, of dat zijn toeleveranciers van Tata Steel. Wij kunnen die mensen bij wijze van spreken ook gebruiken." Schotvanger is de directeur van Service Groep Nederland, dat met drie dochterbedrijven onderhoud doet op het Tata Steel-terrein. "Maak ik me zorgen dat Tata misschien moet sluiten? Had je het me een jaar geleden gevraagd dan had ik gezegd: totaal niet. Maar Tata wordt wel steeds vaker kapot geschreven in het nieuws. Ik denk dat het een hele foute beslissing zou zijn om Tata Steel te sluiten. Tata is echt een aanjager van heel veel technische innovaties, veel meer dan andere bedrijven. En dat neemt het rapport van Urgenda en Greenpeace niet mee." Te beperkt Dat rapport van gisteren komt tot de conclusie dat als Tata Steel nu sluit, eigenlijk iedereen een nieuwe baan kan vinden. De regionale arbeidsmarkt kan die klap volgens het rapport opvangen. Maar volgens Schotvanger is het onderzoek te beperkt opgezet: "Als Tata Steel failliet gaat, gaan veel onderaannemers weer de markt op, dat wordt een slagveld. Die moeten gaan concurreren met elkaar om klanten binnen te halen, en dan zullen de marges heel klein worden met alle gevolgen van dien." Twee andere onderaannemers van Tata Steel, die niet genoemd willen worden, willen wel dit kwijt: "Het is stemmingmakerij. Ik geloof helemaal niet dat Tata Steel gaat sluiten. Dus ik maak me ook geen zorgen om onze banen." Kort door de bocht Leen Wisker, de voorzitter van Ondernemersvereniging in de IJmond, zet zijn vraagtekens bij het rapport: "Ik heb het nog niet kunnen lezen, ik heb er alleen over gelezen. Maar gevoelsmatig gaan de conclusies kort door de bocht." En als de IJmond al zonder de staalfabriek zou kunnen, dan is de regio nog steeds beter af mét het bedrijf, denkt Wisker: "Wij van OV-IJmond zijn van mening dat de transitie van Tata Steel naar een nieuw groen, schoon en circulair staalbedrijf, van essentieel belang is om de ambitie waar te kunnen maken om als groene energiezone een van de koplopers in de wereld te worden. Dat is niet alleen in het belang van de gehele IJmond, maar ook in het belang van Nederland." Schotvanger heeft het geluk dat zijn Service Groep door heel Nederland zit, waardoor hij zijn mensen van Tata ook op een andere plek kan laten werken. "Wij hebben zo'n 450 mensen door heel Nederland en al met al gemiddeld zo'n 100 mensen dagelijks op het Tata Steel terrein rondlopen. Voor die mensen zou het inderdaad een gigantische impact hebben als Tata sluit. De meesten zullen we wel weer kunnen herplaatsen, maar daar gaat tijd overheen. Anderen zijn zestig-plus en hebben altijd bij Tata Steel gewerkt, voor hen wordt het dan lastig.”

Ines Kostić , Statenlid voor de Partij van de Dieren (PvdD), omarmde de conclusies van het rapport gisteren wel. “Het argument om Tata te behouden om werkgelegenheid blijkt slechts nog een Tata Morgana, een van de luchtkastelen die Tata al jaren creëert om haar gifkraan te verantwoorden. Wij zijn daar klaar mee”, schrijft zij in een reactie. Kostić : “Jarenlang is iedereen voorgehouden dat bescherming van gezondheid tegen Tata Steel een ramp zou zijn voor de werkgelegenheid. Daar zijn het Rijk en de provincie als bevoegd gezag blindelings in meegegaan. Wij hebben dat altijd in twijfel getrokken en gepleit voor onderzoek en inzet op een transitiefonds om Tata werknemers te helpen in de overgang naar een groene baan. Daar durfden de andere partijen niet eens over na te denken. Nu staat het zwart op wit dat het argument van werkgelegenheid geen steek houdt.” De PvdD in hetzelfde persbericht: "De PvdD wil dat de overheid nu ingrijpt: het meest giftige onderdeel van Tata per direct dicht en de werknemers helpen in de transitie naar een groene baan. De partij heeft ook geen vertrouwen in het zogenaamde “Groen Staal Plan” van Tata Steel, waarmee alle problemen zouden worden opgelost. Volgens de partij is er nog geen enkel bewijs dat het plan echt haalbaar is. Zelfs als het haalbaar zou zijn, laat het plan mensen nog tot minstens 2030 in de gifstoffen van de meest vervuilende onderdelen van Tata leven. Volgens de PvdD is dat onacceptabel. Bovendien wordt het bedrijf met dat plan niet op tijd klimaatneutraal en blijft het oneindig afhankelijk van schadelijke winning en verscheping van ijzererts, in plaats van toe te werken naar een echt circulair bedrijf."