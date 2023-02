Na vrouwen nu ook Alkmaarse man aangerand op straat: "Vermoeden meerdere daders"

De politie heeft aanwijzingen dat méérdere daders mensen in Alkmaar op straat aanranden bij hun billen. Na tientallen vrouwen en een meisje (14) is ook een man slachtoffer. "Ze worden geknepen én geslagen en de signalementen verschillen", aldus de leider van het onderzoeksteam van de politie in gesprek met NH Nieuws. Gaat gevonden weefsel op een broek van een slachtoffer de zaak oplossen?

Het begint zo'n beetje in september 2020. In Alkmaar, met name in parken als Rekerhout en het Achtergeestpad, worden een paar vrouwen tijdens het lopen, joggen of fietsen ineens, van achteren, door een fietsende man in hun achterwerk gegrepen of daar geslagen.

"Hij kreunde er heel raar bij", vertelde een slachtoffer eerder al. "Op het moment dat ik kon reageren, was hij al weggefietst. Ik raakte toen echt even in paniek en heb overstuur mijn vriend weer gebeld."

Soms is het een poos stil, dan begint het weer en inmiddels hebben bijna vijftig slachtoffers zich gemeld bij de politie. Sinds juli 2022 twaalf nieuwe. Of dat nou komt door alle media-aandacht of niet, de teamleider van het onderzoek is blij dat ze bellen. "Wat deze mensen overkomt, is aanranding. Niets minder", aldus Jaap Grippeling van de politie.

Samen met zijn Alkmaarse mensen bijt hij zich vast in het onderzoek, dat in juli 2022 opnieuw is geopend. Toen kwam na een paar maanden rust namelijk weer een telefoontje. "En inmiddels weten de Alkmaarse collega's ook hoe ze daarop moeten reageren. Dit heeft prioriteit."