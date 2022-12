Nul tips over aanrandingen Alkmaar: "Getuige met blauwe jas heeft zich niet gemeld"

De politie heeft nog geen duidelijke aanknopingspunten voor de vier aanrandingen die de afgelopen maand in Alkmaar plaatsvonden. Na twee weken zijn er welgeteld nul tips binnengekomen. Ook heeft een voorbijfietsende getuige, een man met een blauwe jas, zich nog niet gemeld. "We hebben het signalement van de dader niet verder kunnen aanscherpen dan een manspersoon op een fiets."

Eerder deze maand spreken we met Danielle (21), die in het centrum van Alkmaar bij de Paardenmarkt werd aangerand. Dat gebeurt even na 21.00 uur wanneer ze te voet onderweg is naar een supermarkt op de Paardenmarkt vanaf de Paternosterstraat. "Er remde een fietser naast me af en die greep me in mijn bil. Daarna reed hij keihard door."

Ze blijkt niet de enige te zijn. Aan NH Nieuws laat de politie weten dat er de afgelopen maand nog zeker vier vrouwen, onder wie een meisje van 14, slachtoffer zijn geworden van een aanrander op een fiets.

De slachtoffers zijn aangerand op verschillende plekken in Alkmaar: bij de Zeswielen op 16 november, rond 21.15 uur, in het Rekerhoutpark op 27 november rond 20.00 uur, de Paternosterstraat op 8 december rond 21.00 uur en in de Hornwaard op 9 december rond 16.15 uur.

Tekst gaat verder.