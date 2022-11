Jongen (17) tikte vrouwen op billen 'uit verveling en kattenkwaad' in coronaperiode

Een 17-jarige jongen uit de regio van Alkmaar is schuldig bevonden aan het aanranden van twee voor hem onbekende vrouwen, maar krijgt daarvoor geen straf. Hij tikte op hun billen en fietste daarna snel door. De kinderrechter oordeelt dat hij sinds de incidenten aan zichzelf heeft gewerkt en gelooft dat zijn handelingen niet van seksuele aard waren.

NH Nieuws

Dat meldt de rechtbank Noord-Holland. Vanwege zijn leeftijd was de zitting twee weken geleden besloten. Nu blijkt dat de jongen vier aanrandingen direct bekende. Op de bewuste dag in januari 2021 liepen beide vrouwen in het donker aan het begin van de avond in het donker alleen over straat. De jongen kende de vrouwen niet en benaderde ze van achteren op zijn fiets. Bij het passeren sloeg hij de vrouwen op de billen en fietste snel door. Toen in mei in Opsporing Verzocht camerabeelden werden vertoond van hem op een fiets, meldde hij zich bij de politie. Hij werd vervolgens gelinkt aan vier aanrandingen, maar met twee slachtoffers heeft hij succesvol om tafel gezeten. Tijdens de rechtszaak over de twee andere incidenten vertelde de tiener uit regio Alkmaar spijt te hebben van wat er is gebeurd. Ook heeft hij een excuusbrief geschreven aan de slachtoffers.

Quote 'Coronamaatregelen lijken belangrijke rol te hebben gespeeld: hij kwam in een isolement' Rechtbank

Daarin legde hij uit dat zijn acties zijn voortgekomen uit verveling en kattenkwaad. Volgens hem is het het nooit zijn bedoeling geweest om de slachtoffers een onveilig of angstig gevoel te geven. De kinderrechter denkt dat de destijds geldende coronamaatregelen een belangrijke rol gespeeld hebben. Hij raakte hierdoor in een isolement. Dat werd versterkt door problemen binnen zijn vriendengroep. Hij had moeite om met deze veranderingen in zijn leven om te gaan. Als uitlaatklap en vanuit verveling ging hij fietsen, op zoek naar spanning en vertier. Tijdens deze fietstochten pleegde hij de strafbare feiten. 'Nooit bedoeling geweest' De rechtbank gelooft de verklaring van de jongen dat zijn bedoeling niet seksueel van aard was en hij zich niet bewust was van het seksuele karakter van zijn handelen. Alleen wordt dit in de maatschappij – een vrouw, in het donker, alleen en een onverwachte handeling – wel zo ervaren. En dat wordt dus wel als ontuchtig gezien, luidt het oordeel. In het bepalen van de straf heeft de kinderrechter de adviezen van de hulpverlening overgenomen: hij is strafbaar verklaard voor wat hij heeft gedaan, maar krijgt geen straf, omdat dit geen doel meer dient. De rechtbank heeft bij de beslissing betrokken dat de jongen volledige verantwoordelijkheid heeft genomen voor wat hij heeft gedaan en al een intensief hulptraject heeft doorlopen. Daarvoor heeft hij zich ook heel enthousiast en gemotiveerd ingezet: hij heeft zich het afgelopen half jaar positief ontwikkeld. De kans op herhaling wordt dan ook laag ingeschat. Wel wordt de hulpverlening, vanuit de wens van de jongen zelf en zijn ouders, vrijwillig voortgezet. De advocaat van de jongen laat weten tevreden te zijn met de uitspraak: "De rechtbank heeft alle belangen in deze zaak zeer zorgvuldig meegewogen en dat lees je terug in het vonnis."