Weer vrouw slachtoffer van aanranding door jongen op mountainbike in Alkmaar

Een vrouw is vanmiddag in Alkmaar het zoveelste slachtoffer geworden van aanranding: ze werd keihard op haar billen geslagen door een jongeman op een fiets. Dit gebeurde aan de Randersdijk net buiten het centrum. "Ik ben in shock, maar ik denk dat ik hem zo zou herkennen."

De plek waar Lindsey (27) werd aangerand - Maaike Polder / NH Nieuws

Dit vertelt de 27-jarige Lindsey tegen NH Nieuws. Ze heeft de politie gebeld en gaat aangifte doen. Het aantal vrouwen dat in de regio van Alkmaar melding heeft gedaan van een dergelijke manier van aanranding loopt nu tegen de veertig. Het slachtoffer loopt rond 14.00 uur langs het fietspad vanaf de Friesebrug. Ze draagt een koptelefoon als ze ineens op haar achterwerk wordt geslagen. "Echt keihard. Ik keek naast me en zag een snotaap van misschien zestien jaar oud, met capuchon op een mountainbike. Hij reed snel weg." Het signalement komt overeen met andere meldingen. Verdachte tiener In het voorjaar zijn ook camerabeelden getoond bij Opsporing Verzocht van een jongen op een mountainbike die na een aanranding door het Alkmaarse centrum fietst. De tiener (16) meldde zich daarop bij de politie en na onderzoek is bekend dat hij door het openbaar ministerie voor vier aanrandingen wordt vervolgd. De verdachte werd vrijwel direct onder voorwaarden vrijgelaten. Zijn advocaat reageert vandaag tegen NH Nieuws af te wachten of de politie een onderzoek start naar deze laatste aanranding en haar cliënt mogelijk opnieuw als verdachte wordt gezien.

"Ik dacht eerst dat iemand een grapje met me uithaalde of zo, iemand die ik ken", zegt Lindsey over de gebeurtenis vanmiddag. "Het ging zo snel. Ik schreeuwde er niet eens achteraan. Ik dacht, what the fuck overkomt mij." De Alkmaarse is later nog in de auto gestapt om te kijken of ze hem nog ergens zag fietsen. "Maar nee. Ik heb net de politie gebeld. Ik had misschien 112 moeten bellen, maar voor ik het helemaal doorhad was hij al meters verder. Ik heb hem wel echt goed kunnen zien. Hij droeg ook zo'n langwerpige rugtas."