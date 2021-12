Verdachte (16) aanrandingen Alkmaar vervolgd in 4 zaken, tiental vrouwen mogelijk door ander betast

Het Openbaar Ministerie gaat de 16-jarige Alkmaarder, die eind mei is gearresteerd voor het bij de billen grijpen of slaan van verschillende vrouwen, voor vier aanrandingen vervolgen. Op basis van de onderzoeksbevindingen lijkt hij hierbij betrokken. De politie kan niet uitsluiten dat de andere aanrandingen mogelijk door iemand anders zijn gepleegd.

Vorig en dit jaar meldden ruim dertig vrouwen in de regio van Alkmaar bij de politie dat ze bij hun achterwerk waren gegrepen door een man: vaak tijdens het wandelen of hardlopen, door iemand op de fiets. Voor een aantal was dit een enge ervaring: "Ik raakte in paniek en heb overstuur mijn vriend gebeld", aldus één van de slachtoffers destijds.

Vijftien vrouwen deden uiteindelijk aangifte en al die zaken zijn onderzocht, laat het OM nu weten aan NH Nieuws. Ook de zaken waarvan de slachtoffers wel melding hebben gedaan, maar waarvan ze geen aangifte wilden doen, zijn door de politie onderzocht.

Tiener gearresteerd

Vlak na één van die aanrandingen op de Helderseweg werd een fietsende jongen geregistreerd op camera's in de Alkmaarse binnenstad. Nadat die beelden waren vertoond, meldde een 16-jarige uit Alkmaar zich samen met zijn ouders en advocaat bij de politie.

Na maanden van onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat die tiener betrokken lijkt te zijn geweest bij vier aanrandingen. Hij moet zich daarvoor bij de jeugdrechter verantwoorden. Alleen voor de andere incidenten is niet vast komen te staan dat de verdachte hier iets mee te maken heeft.