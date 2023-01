Fietsende aanrander maakt wéér jonge slachtoffers in Alkmaar, al meer dan 40 meldingen

Na de berichtgeving over vier nieuwe incidenten blijken in december nog twee vrouwen te zijn aangerand in Alkmaar. Dat zegt de politie. Beide slachtoffers zijn door een passerende fietser bij hun billen gegrepen. En nog steeds is er niemand aangehouden, inmiddels ruim veertig meldingen verder.

Één van de plekken waar een vrouw is gepakt, de Hertog Aalbrechtweg - NH Nieuws

Dit laat woordvoerder van de politie Derk Burger weten na vragen van NH Nieuws. Na deze vier, waarvoor nog niemand is opgepakt, gaat het nu om nieuwe aanrandingen op 21 december. De slachtoffers zijn een Alkmaarse (19) en vrouw (23) uit Dijk en Waard. "We nemen dit heel serieus, het is een akelig vergrijp", aldus Burger. Maar veel aanknopingspunten om de dader dit keer op te sporen zijn er ook dit keer niet. "Dat is ook logisch, als je nagaat hoe dit plaatsvindt." Het is rond 16.00 uur als het eerste slachtoffer (19) op de Koedijkerstraat in Alkmaar fietst en door een passerende fietser bij haar achterwerk wordt gegrepen. Een meisje (14) werd daar eerder die maand ook al slachtoffer. 'Kan één of meer daders zijn' Het gaat vermoedelijk om een man, die hard wegfietst. Een paar uur later, om 20.45 uur, fietst een vrouw (23) over de Hertog Aalbrechtweg - ook een plek waar al eerder een aanranding is gemeld - als ze op eenzelfde manier wordt aangerand. Ook hier is de dader er te snel vandoor om een duidelijk signalement te herkennen. "Het kan één man zijn, maar ook meer." Al sinds september 2020 worden vrouwen door iemand op de fiets bij hun achterwerk gepakt, getikt of gegrepen. Soms op de fiets, soms hardlopend, soms wandelend. Op 31 december plaatsten we al een overzicht van alle eerdere incidenten.

Een jongen (17) is in november wel veroordeeld voor vier aanrandingen die plaatsvonden in 2021. Hij deed dit in de coronaperiode, naar eigen zeggen uit verveling. De tiener is, zo zegt zijn advocaat, niet in beeld als verdachte voor deze nieuwe serie vergrijpen.