Vier vrouwen in één maand aangerand door fietser in Alkmaar

De aanranding van de Alkmaarse Danielle (21) vorig week in het centrum van Alkmaar is niet het enige vergelijkbare incident in de stad. De politie bevestigt aan NH Nieuws dat de afgelopen maand vier vrouwen, onder wie een meisje, slachtoffer zijn geworden van een aanrander op een fiets. Van een seriematigheid wil de politie (nog) niet spreken. Onderzocht wordt of de zaken met elkaar verband houden.

De politie onderzoekt dus vergelijkbare meldingen en aangiftes van vier slachtoffers die zeggen door een voorbij fietsende man te zijn aangerand. Na zijn daad spurt hij er op zijn fiets vandoor. Wat de man precies deed bij zijn slachtoffers wil de politie niet nader benoemen.

De aanrandingen gebeurden op verschillende locaties in Alkmaar: bij de Zeswielen (16 november, 21.15 uur), in het Rekerhoutpark (27 november, 20.00 uur), de Paternosterstraat (8 december, 21.00 uur) en in de Hornwaard (9 december, 16.15 uur).

Getuige

"In alle gevallen doen we in de volle breedte onderzoek", licht een politiewoordvoerder toe. "We bekijken camerabeelden, sturen sporen naar het Nederlands Forensisch Instituut, horen slachtoffers en getuigen. Een specifieke dader(s) of signalement hebben we nog niet."

Van de aanranding op de Zeswielen, waarbij een meisje wordt aangerand, wordt een specifieke getuige gezocht. Ze fietste op de kruising van de Koedijkerstraat en Zeswielen toen een onbekende man toesloeg.

Het meisje schreeuwde en de aanrander reed snel door via de fietstunnel op de Rekerdijk. Gelijktijdig reed een andere man ook op de kruising. Hij is mogelijk getuige geweest. De politie komt graag met hem in contact.

Serie-aanrander?

"Logischerwijs kijken we altijd naar een relatie tussen incidenten die vergelijkbaar zijn én in de buurt van elkaar plaatsvinden. Dat doen we altijd. Maar of die relatie er ook echt is moet onderzoek uitwijzen", stelt de woordvoerder. Ook over de slachtoffers laat de politie weinig los. "Het gaat om vrouwen, maar vanwege hun privacy melden we hun leeftijden niet."