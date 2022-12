Geschrokken Alkmaarse (21): "Ben bij de Paardenmarkt in mijn billen geknepen"

Een jonge Alkmaarse vrouw zegt gisteravond aangerand te zijn in de Paternosterstraat, in het centrum van Alkmaar. Dat gebeurde even na 21.00 uur toen ze te voet onderweg was naar een supermarkt op de Paardenmarkt. "Er remde een fietser naast me af en die greep me in mijn bil. Daarna reed hij keihard door." De politie bevestigt aan NH Nieuws dat een vrouw melding gemaakt heeft van de aanranding.

Op Facebook deelt de 21-jarige Daniëlle Lakeman haar verhaal. "Ik wil daarmee mensen waarschuwen", licht ze later toe. "Het gaat om een tiener in donkere kleding met een capuchon op. Hij was wit, zag ik, want hij droeg geen handschoenen, en verder was 'ie klein van stuk."

"Hij reed op een zwarte opoe herenfiets, en het ging allemaal razendsnel." Ze vertelt dat ze de fietser nog wel iets nageroepen heeft, maar niet meer precies weet wat. "Ik heb daarna de politie gebeld via 0900-8844. En maandag heb ik een afspraak om aangifte te doen."

Beangstigend

"Met m'n moeder aan de lijn, ben ik naar huis gelopen. Zij is ook in shock. Ik heb er vannacht van wakker gelegen. Het was zo beangstigend. Je verwacht gewoon niet dat iemand zomaar aan je gaat zitten. Ik heb dit nog nooit meegemaakt."

En Daniëlle is er van overtuigd dat het om dezelfde aanrander gaat waar de afgelopen jaren meer dan 35 vrouwen melding van maakten in en rond Alkmaar. "Als ik het signalement vergelijk dan is voor mij één plus één twee. Dit was dezelfde", zegt ze stellig.

Getuigen

Volgens haar zijn er ook drie getuigen die mogelijk iets meegekregen hebben van wat Daniëlle is overkomen. "Toen het gebeurde liepen er drie meiden voor me. Ze moeten mij hard hebben horen roepen naar de fietser. Ik hoop dat zij zich melden bij de politie."

Een politiewoordvoerder kan alleen bevestigen dat er melding is gedaan door een vrouw die zegt te zijn aangerand ter hoogte van de Paternosterstraat. "Met haar is volgende week een afspraak gemaakt voor een informatief gesprek. Daarna kan zij besluiten aangifte te doen."

Achteraf had Daniëlle misschien het alarmnummer moeten bellen. "Maar dat is een inschatting die per persoon erg verschilt", legt de woordvoerder uit. "Het nummer 112 is voor spoedmeldingen; voor levensbedreigende of heterdaad situaties."