Geheim rapport onthult 'DWDD-achtige' toestanden: hoe veilig is de raad in Landsmeer?

Het geheime rapport over de bestuurscultuur op het gemeente huis moet openbaar. Daarvoor stemde gisteravond een meerderheid van de gemeenteraad. "De conclusie is dat de wethouder die is opgestapt (Marion Breij) zich niet goed heeft gedragen in het gemeentehuis waardoor er een onveilige situatie voor ambtenaren is ontstaan", zegt Mark jan Prins van het PVDA. Wat er precies in staat kan hij nog niet zeggen omdat het rapport nog geanonimiseerd moet worden.

Marion Breij lag onder vuur omdat ze als wethouder advies zou geven over woningbouw op grond die van haar is. Zo meldde regiopartner Lokale Omroep Landsmeer . Ook trokken ambtenaren aan de bel omdat ze zich onveilig voelde bij de wethouder.

Er zal nog het een en ander zwart gelakt moeten worden in het rapport om de privacy van medewerkers te beschermen. Volgens burgemeester Leon de Lange gaat het nog wel een paar weken tot maanden duren voordat mensen het kunnen inlezen. De vraag is wat er dan wel openbaar is en wat niet.

Breij stapte daarna direct op en schreef een brief waarin ze zei dat ze zich niet meer veilig voelde in het gemeentehuis. Veel kan Prins niet kwijt over de inhoud van het rapport omdat hij nog niet weet wat er zwart gelakt gaat worden "Maar slaande deuren waren er wel."

Even voor de kerst rommelde het al flink in het gemeentehuis van Landsmeer. Raadsleden waren boos op de fractie voorzitter Axel Damme van Lokaal Landsmeer die openlijk kritiek had op ambtenaren in het gemeentehuis. Een doodzonde volgens raadslid Elfferich van D66, die ook aangeeft dat de sfeer in Landsmeer niet goed is. De bom barstte tijdens de eerste gemeenteraad van het jaar. Na het aftreden van Breij stapte ook het CDA en GroenLinks uit de coalitie door gebrek aan vertrouwen.

Rust in de tent

Burgemeester Leon de Lange wil vooral de rust terug in zijn gemeente. "Er zijn nu alleen maar verliezers", zegt hij in een toespraak aan het begin van de avond. Hij ziet het als zijn taak dat er meer wederzijds begrip komt en dat er veilig en plezierig gewerkt kan worden. "Laten we met elkaar praten in plaats van over elkaar."