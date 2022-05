Wethouder Elfferich (Landsmeer) legt per direct taken neer en gaat door als raadslid

Met een gepeperde brief heeft wethouder Mandy Elfferich van de gemeente Landsmeer aangekondigd per direct haar taken neer te leggen. Ze is boos omdat haar integriteit in twijfel wordt getrokken door 'enkele raadsleden'. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen was ze zowel raadslid als wethouder, nu gaat ze alleen als raadslid verder.

In de brief heeft ze het onder andere over de raadsvergadering op 21 april. De 'toonzetting' van enkele raadsleden is haar slecht bevallen: "Het moedwillig beschadigen van mede-raadsleden en bijvoorbeeld ook het openlijk in twijfel trekken van mijn integriteit zonder enige aanleiding of grondslag daarvoor, heeft niks te maken met democratie of politiek. In een dergelijke context kan en wil ik niet als wethouder functioneren."

Ze ziet dat er de komende maanden een paar belangrijke onderwerpen besproken gaan worden in de raad. En dat terwijl er nog geen enkel zicht is op een nieuwe coalitie sinds de gemeenteraadsverkiezingen. "Nu het proces en de coalitie-onderhandelingen volledig achter gesloten deuren plaatsvinden, neemt de onzekerheid over deze duur toe."

Bomenkap

Normaal gesproken maakt een college in de tijd dat er nog geen nieuwe coalitie is geen grote besluiten en dus ook geen wijzigingen in bestaand beleid. Terwijl Elfferich dat eigenlijk wel wil: "Met de recente bomenkap zonder herplanting ben ik op een punt aanbeland waarbij ik als collegelid een raadsbesluit moet uitvoeren terwijl ik me daar politiek en persoonlijk niet (meer) kan verenigen. Ik verwacht dat dit voorbeeld niet op zichzelf zal blijven staan."

Burgemeester Léon de Lange zal voorlopig haar taken overnemen. De gemeenteraad gaat over de benoeming van een nieuwe wethouder.