Lokale partijen in Landsmeer grijpen de macht: 'Er komen geen windmolens'

In Landsmeer hebben de twee lokale partijen grote winst geboekt. Vooral Lokaal Landsmeer groeide en kreeg bijna eenderde van de stemmen. Goed voor 4 van de 15 zetels. Maar ook Positief Landsmeer scoorde. De partij van André La Fontaine, die al eerder 30 jaar in de raad zat, maakte een geweldige comeback. Met één partij erbij kunnen ze al een coalitie vormen.

Axel Damme, de goedgebekte leider van Lokaal Landsmeer, is nog helemaal in de ban van de overwinning. Tot in de vroege ochtend hebben ze een feestje gevierd. Hij heeft wel een idee waarom de kiezers in Landsmeer op de lokalen partijen hebben gestemd. "Wij zijn heel duidelijk en praktisch. Landelijke partijen zijn vaak wat minder uitgesproken. Als zij zeggen van: 'veiligheid vinden wij belangrijk'. Dan zeggen wij van: 'veiligheid op dat en dat punt vinden wij belangrijk. Wees concreet."

Windmolens en fuseren

En zo zijn ze bij Lokaal Landsmeer ook glashelder over de komst van windmolens aan de rand van het dorp. Amsterdam wil die megaturbines. Lokaal Landsmeer en Positief Landsmeer absoluut niet.

Een ander thema is wonen. Ze willen bouwen voor jongeren en starters die meer dan 20 jaar moeten op een woning. En voorrang voor de eigen inwoners. En dan is er nog een andere heikele kwestie. De fusie met een andere gemeente. André La Fontaine wil hierover een referendum en ook Axel Damme is hier niet op tegen.

Een fusie met grote broer Amsterdam ziet hij niet echt zitten. "Dat is David tegenover Goliath. Dan blijven we nergens." Wellicht wel met andere kandidaten. Eerst maar eens een gemeentebestuur vormen. "We staan voor alles open", zegt Damme die vandaag al de eerste oriënterende gesprekken zal voeren.