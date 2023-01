Crisis in de raad van Landsmeer: 'Ontslag, vergeet het maar'

Er is opnieuw een politieke crisis uitgebroken in de gemeenteraad van Landsmeer. Het dorp is al jaren op zoek naar een gemeente om mee te fuseren en verslond de afgelopen jaren meerdere burgemeesters. En donderdagavond stapte wethouder Marion Breij van Lokaal Landsmeer op na een motie van wantrouwen. Het moddergooien is begonnen.