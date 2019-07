Dennis Straat benoemd tot waarnemend burgemeester van Landsmeer

LANDSMEER - De 48-jarige Dennis Straat is benoemd tot de waarnemend burgemeester van Landsmeer.

In goed overleg en met instemming van een overgrote meerderheid van de fractievoorzitters van de gemeenteraad is dat vandaag besloten. Straat neemt waarnemend burgemeester Anne Lize van der Stoel over. Zij is per 1 augustus niet meer beschikbaar voor de gemeente.

De VVD-er woont in Zaandam en is geen onbekende in de politiek. Van februari 2018 tot mei 2019 was hij gedeputeerde in de provincie Utrecht. Van 2010 tot 2018 was hij wethouder in de gemeente Zaanstad.