Onrust in gemeenteraad Landsmeer: Wethouder Breij stapt op na motie van wantrouwen

De motie werd met 7 tegen 6 stemmen aangenomen, schrijft Lokaal Landsmeer. Vóór stemden de drie oppositiepartijen D66, PvdA en VVD, plus het CDA en Maartje Greunsven van GroenLinks, ook een coalitiepartij. Het andere GroenLinks-raadslid, Ine van Brenk, stemde tegen.

Achter gesloten deuren

Het was een dramatisch slot na een vergadering die zich grotendeels achter gesloten deuren afspeelde. De aanwezigheid van Arthur van Dijk, de Commissaris van de Koning, benadrukte de ernst van de situatie.

De raadsvergadering draaide om een geheim onderzoeksrapport van 23 december. Wat er in het rapport staat, is onbekend, maar duidelijk was al dat het draaide om Marion Breij. Zij kwam de laatste maanden een aantal keren in opspraak, om te beginnen bij het indienen van de visie van de gemeente op de omgevingsverordening van de Provincie en in december nog bij de kwestie Pepermolen.

Wat er achter de schermen precies gespeeld heeft, is onduidelijk. Maar zeker is dat Breij het niet goed kon vinden met de belangrijkste ambtenaren van de gemeente. Dat leidde al in de herfst tot klachten over een onveilige werksituatie. Van beide kanten: Breij deed op 1 november een officiële melding bij B&W, de ambtenaren kwamen op 21 november met een eigen melding.

Marion Breij kwam in de loop van de nacht met een uitgebreide verklaring.