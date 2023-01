Zwaagdijk-West voelt zich 'afvoerputje' en komt in actie tegen huisvesting statushouders

Eerst de Westfrisiaweg, Zevenhuis en windmolens. De boodschap op een rondgebrachte pamflet in Zwaagdijk-West is helder: 'Er is al genoeg verpest in Zwaagdijk-West'. Uit een enquête die is gehouden onder de bewoners van het dorp, blijkt dat driekwart tegen de mogelijke komst van spoedzoekers en statushouders is. "Als de provincie iets wil, ben je kansloos."

De locatie voor statushouders en spoedzoekers die de provincie op het oog heeft, is Balkweiterhoek 76 in Zwaagdijk-West, waar voorheen een groot kassencomplex stond. Dat stond op instorten en moest eind oktober gesloopt worden. Dit zorgde voor onrust in de buurt. Omwonenden kregen het idee dat alles al rond was, zonder dat ze erover waren geïnformeerd. Er wordt gesproken over 50 tot 100 units, die 10 tot 15 jaar zouden blijven staan.

Onrust in Zwaagdijk-West

De Dorpsraad was vorig jaar net gestart, toen de plannen van de provincie naar buiten kwamen. "We vielen met ons neus in de boter. Het dorp werd lange tijd in onzekerheid gehouden, wat tot onrust leidde", zegt Roos Bruin van de Dorpsraad. Om die onrust weg te nemen en de lijnen met de gemeente en provincie kort te houden, zette de Dorpsraad een werkgroep op.

De werkgroep 'BWH 76/76A' heeft een enquête verstuurd onder de bijna 600 bewoners van Zwaagdijk-West. Deze is ingevuld door 78 huishoudens. Hieruit blijkt dat driekwart tegen de komst is.

Bewoner Sjors (die niet met achternaam genoemd wil worden) kijkt uit op het door de provincie aangewezen stuk grond. "Je wordt al snel in een rechtse hoek gedrukt, als je zegt dat je tegen de komst bent. Maar het gaat niet zozeer om de mensen. Je hebt hier nul sociale voorzieningen. Geen winkels, geen openbaar vervoer, geen verenigingen. De meesten hebben toch wel wat begeleiding nodig, heb ik begrepen. Wat gaan ze hier dan doen? En gehandhaafd wordt er niet, want er is één wijkagent voor 17 kernen in de gemeente Medemblik."

Alcoholisme en drugsdealers

Hij kijkt eens uit het raam. "De sociale huurwoningen geven hier in de buurt al flink overlast. Alcoholisme, bijvoorbeeld. En 's avonds staan er geregeld drugsdealertjes. Dat is al niet op te lossen, laat staan als er nog eens 200 tot 400 mensen bij komen in Zwaagdijk-West. Dat is niet te doen."

Over de provincie Noord-Holland is hij weinig positief. "Er wordt gezegd dat alles in overleg gaat, maar dat is gewoon niet zo." Die gevoelens worden gedeeld door overbuurvrouw Martha Baesjou, wiens man Chris deel uitmaakt van de werkgroep. "Je doet er van alles aan, maar ik betwijfel of het iets uithaalt. Als de provincie iets wil, ben je kansloos."