Locatie voor mogelijke opvang statushouders in Zwaagdijk-West ook voor spoedzoekers

De locatie, eigendom van de Provincie, wordt al langer genoemd als mogelijke opvangplek voor statushouders. En toen twee weken geleden plotseling de kassen op het terrein werden gesloopt kregen omwonenden het idee dat alles al rond was, zonder dat ze erover waren geïnformeerd.

"We hebben niks tegen asielzoekers of statushouders, verre van dat. Het gaat ons om de communicatie, die laat te wensen over. Er wordt niks overlegd, het wordt er voor ons gevoel gewoon doorgeduwd. Wat gaat er gebeuren? We tasten nog in het duister", zei buurtbewoner Ronald Lourens er over.

Om duidelijkheid te krijgen vroeg de Statenfractie van JA21, gesteund door de PVV en Liberaal N-H, een debat aan. Daarin benadrukte gedeputeerd Cees Loggen dat er niks aan de hand is. "We hebben de sloopvergunning voor die kassen al een aantal jaren geleden aangevraagd, omdat het terrein verloederde. Dus toen de vergunning werd verleend hebben we die gesloopt. Maar er is geen verband met ons onderzoek."

Irritatie over aanvraag voor debat

Het was duidelijk dat Loggen ook absoluut niet blij was met het debat. "Dit draag niet bij aan verdere rust op dit gevoelige dossier", zo zei hij. En daarin kreeg hij bijval van enkel andere partijen. "Om voor iedere locatie een spoeddebat aan te vragen vind ik overdreven", aldus ChristenUnie-Statenlid Michel Klein.

Volgens GroenLinks-Statenlid Tessa van Wijnen 'ging alles heel keurig'. En Heidi Bouhlel-Lascaris van de SP werd 'moe van het framen van deze partijen'.

Volgens de gedeputeerde Loggen is de provincie in overleg met de gemeente. "Er is niks geheim aan. Ik weet ook nog niet of het terrein geschikt is. Maar we moeten zorgvuldig zijn en hebben de dorpsraad op de hoogte gebracht. En als de locatie kansrijk is, voeren we de communicatie met de inwoners op."

Ook voor spoedzoekers

Verder werd ook duidelijk dat de gemeente en de Provincie kijken of de locatie niet breder gebruikt kan worden dan alleen een opvang voor statushouders. Dus ook voor het huisvesten van spoedzoekers en andere woningzoekenden uit de gemeente.

JA21-Statenlid Daniël van den Berg is er na het debat niet geruster op geworden. "Het gaat mij er niet om wie er komen, maar dat omwonenden mee worden genomen door de overheid. Zeker door het gebrekkige vertrouwen wat is ontstaan door de onvolledige informatievoorziening."

Gaat provincie opvang afdwingen?

Maar dat is niet het enige waar hij moeite mee had. "Gedeputeerde Loggen zei dat hij de gemeente kan overrulen en opvang kan afdwingen. Dan krijg een situatie zoals in Tubbergen. Dat moeten we absoluut niet willen."

Een woordvoerder bevestigt dat de Provincie inderdaad die bevoegdheid heeft. Overigens niet alleen voor dit soort onderwerpen. "Onder strenge voorwaarden kan de provincie een locatie aanwijzen. Maar daar zijn we zeer terughoudend mee. Want dan grijp je direct in het mandaat van de gemeenteraad in. Er moet wel heel wat gebeuren, willen we dat doen."

Van den Berg heeft al aangekondigd Statenvragen te stellen, omdat sommige van zijn vragen nog niet zijn beantwoord door de gedeputeerde. Wanneer het onderzoek is afgerond naar locatie in Zwaagdijk-West, is nog onduidelijk.