Een mogelijke opvanglocatie in Zwaagdijk-West: hoe staat het ervoor?

Een voormalig kassencomplex in Zwaagdijk-West als mogelijke opvanglocatie voor statushouders en spoedzoekers: het is een mogelijkheid die de provincie nog steeds onderzoekt. Een haalbaarheidsonderzoek moet gaan aantonen in hoeverre deze ambities realistisch zijn. Wanneer dat onderzoek klaar is, is nog onduidelijk.

De opvanglocatie die de provincie op het oog heeft, is de Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West, waar voorheen een groot kassencomplex stond. Dat stond op instorten en moest eind oktober gesloopt worden. Dit zorgde voor onrust in de buurt. Omwonenden kregen het idee dat alles al rond was, zonder dat ze erover waren geïnformeerd.

Om die ongerustheid weg te nemen bij omwonenden en politieke partijen, bracht de provincie in november nog een brief naar buiten. Hierin werd onder meer uitgelegd waarom ze deze locatie op de korrel hebben. Ook vond er vorige week nog een bijeenkomst plaats in het dorpshuis De Wildebras, met betrokken bewoners, de provincie en gemeente Medemblik. Dit omdat veel bewoners nog met vragen zitten.

"De provincie is eigenaar van het vrijgekomen terrein. We hebben van het Rijk de opdracht gekregen om een bijdrage te leveren in het opvangen van statushouders en spoedzoekers", laat een woordvoerder aan NH Nieuws weten. Er wordt gesproken over 50 tot 150 woonunits, maar dit aantal kan de provincie niet bevestigen. Wel dat ze 10 à 15 jaar blijven staan, mocht de onderzochte locatie geschikt zijn.

In 2023 mogelijk een besluit

Want de provincie onderzoekt momenteel of het (financieel) haalbaar is om op deze locatie flexwoningen te bouwen, mogelijk bedoeld voor statushouders en spoedzoekers. De provincie heeft dan ook de woningcorporaties gevraagd om deze haalbaarheid te onderzoeken.

Naar verwachting neemt de provincie hierover in 2023 een besluit. Wanneer dat onderzoek klaar is, is nog onduidelijk. "We zitten nog echt in de beginfase. Wat is er allemaal nodig om een gezond woonklimaat te creëren? Er wordt gekeken of en hoe wegen, groen en nutsvoorzieningen als elektriciteit en riolering aangelegd kunnen worden. Het moet passen bij de omvang van het dorp en locatie."