Provincie neemt begin 2023 besluit over opvanglocatie Zwaagdijk-West

Omwonenden rondom een voormalig agrarisch bedrijf in Zwaagdijk-West hebben eindelijk vanuit de provincie uitleg gekregen waarom deze locatie onderzocht wordt. Mogelijk worden hier statushouders en spoedzoekers gehuisvest in flexwoningen. Wekenlang zat de buurt met vragen, nadat de kassen op het terrein plotseling werden gesloopt.

De opvanglocatie die de provincie op het oog heeft, is de Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West waar voorheen een groot kassencomplex stond. Dat stond op instorten en moest eind oktober gesloopt worden. Dit zorgde voor onrust in de buurt. Omwonenden kregen het idee dat alles al rond was, zonder dat ze erover waren geïnformeerd.

Om die ongerustheid weg te nemen bij omwonenden en politieke partijen, laat de provincie nu weten waarom ze juist deze locatie op de korrel hebben. 'De reden waarom deze locatie nu in beeld is, is de hoge druk op de woningmarkt en asielzoekerscentra', zo valt te lezen in een brief die in handen is van NH Nieuws.

Flexwoningen

De provincie onderzoekt momenteel of het (financieel) haalbaar is om op deze locatie flexwoningen te bouwen, mogelijk bedoeld voor statushouders en spoedzoekers. Het moet een snelle oplossing bieden voor de verhitte woningmarkt en opvangcrisis. Zo wordt er gekeken of en hoe wegen, groen en nutsvoorzieningen als elektriciteit en riolering aangelegd kunnen worden. Ook wordt er nog onderzoek gedaan naar het aantal flexwoningen en hoe lang ze blijven staan.

Naar verwachting neemt de provincie hierover in 2023 een besluit.