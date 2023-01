Zorgen over aanpassen rotondes voor snelle bus in Huizen: "Raad is verkeerd ingelicht"

Fluit de wethouder terug. Dat is de duidelijke boodschap van Rob Aardewijn aan de politiek in Huizen. De gemeenteraad gaat zich buigen over het veranderen van een aantal rotondes in voorrangspleinen. Dit is volgens onderzoek nodig zodat de snelle bus eenvoudig en soepel de route kan rijden in Huizen. Volgens de betrokken Huizer kan de raad geen juist besluit nemen, omdat de politiek onvolledig en verkeerd is ingelicht.

Sinds een goede maand rijdt de snelle bus (HOV) al tussen Huizen en Hilversum. Maar in de komende jaren is er op verschillende locaties nog flink wat werk te verrichten. Opstapplekken zijn er nog niet, zoals in Eemnes. Daar is vorig jaar zomer pas het startschot voor gegeven. In Blaricum en ook in Huizen moet nog het nodige gebeuren om de bedachte route helemaal goed in te richten.

HOV-waardig

Op de Huizermaatweg in Huizen betekent dat onder meer dat een aantal rotondes verdwijnen. Binnen de gemeente zijn er veel van deze kruisingen waar fietsers en voetgangers voorrang hebben. Na zo'n twintig jaar is dat er behoorlijk ingesleten bij de weggebruikers. Maar dat gaat op een aantal plekken veranderen, zodat de snelle bus voorrang krijgt. Deze moeten 'HOV-waardig' worden, meldt Rob in zijn meest recente brief aan de lokale politiek.

Eerder klom de betrokken Huizer al in de pen. In dit schrijven liet hij weten dat de route van de HOV-bus voor het verkeer in Huizen een ongunstig effect heeft. Voor de fietser en de voetganger wordt het juist onveiliger, is zijn overtuiging. Deze brief is vanavond onderwerp van gesprek in de commissie.