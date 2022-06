Startschot aanleg HOV-haltes: mooi moment om te lobbyen bij minister op het podium

Een groot bord bedekt met een rood doek met een wit vraagteken erop en een partytent met daarin een podium. Dat was woensdagmiddag de achtergrond aan de Zuidersingel in Eemnes waar het startschot gegeven werd voor de aanpak van de afrit van de A27 en de aanleg van de HOV-bushaltes. Alles om Eemnes nog beter met de rest van de regio te verbinden. Ook was het kennelijk een uitgelezen moment om publiekelijk wensenlijstjes uit te delen.

De onthulling van het bouwbord was het officiële startschot voor het begin van de werkzaamheden die Eemnes beter moeten verbinden met de rest van de regio. "Elke zes minuten een bus naar Amsterdam en sneller bij het ziekenhuis zijn", zo benadrukte verkeerswethouder Theo Reijn het nut van de plannen voor Eemnes.

Het plan bevat verschillende onderdelen. Zo moet de afrit van de A27, waar regelmatig files zijn, verbreed worden. Kruispunten met slimme verlichtingen moeten hierbij helpen. De HOV-haltes komen aan beide zijden van de A27 te liggen en krijgen ook P+R-plekken en fietsenstallingen. De bus zal bij de afrit aan de linkerkant afbuigen zodat ook de haltes makkelijker te bereiken zijn. Alles moet medio 2023 klaar zijn.

Olievlek

Dit is slechts een klein onderdeel van wat er in Eemnes zal gebeuren. Het grotere plaatje is dat Eemnes een van de vele 'schakelpunten' van Midden-Nederland moet worden. Door de stad voor het OV en de auto beter bereikbaar te maken zal het verkeer als een 'olievlek over de regio' verbeteren. Zo stellen de aanwezige bestuurders van 't Gooi en omstreken.

