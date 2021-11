Blaricummers zetten vraagtekens bij plannen HOV-bus door Blaricummermeent

Omwonenden van het HOV-traject door de Blaricummermeent - waar straks een snelle bus tussen Huizen en Hilversum moet rijden - hebben grote zorgen over de plannen. Ze zeggen geschokt te zijn en trekken aan de bel bij de gemeente.

Gemeente Huizen

Vanaf eind volgend jaar moet de nieuwe busverbinding tussen Huizen en Hilversum gaan rijden. In 21 minuten kunnen reizigers vanuit Huizen, via Blaricum en Eemnes-Laren Hilversum bereiken. "De impact van de plannen rondom de HOV door de Blaricummermeent zijn enorm", aldus omwonende Henk Jager. "We maken ons met name zorgen over de verkeersveiligheid. Voor dat alles aan het einde van het jaar definitief is, willen wij de gemeente laten weten dat we een zeer slecht gevoel hebben bij de plannen."

Quote "We willen allemaal goed openbaar vervoer, maar veiligheid boven alles" Omwonende Henk jager

Het gaat met name om de verkeersveiligheid van de kinderen in de wijk. De Stroomzijde zal in de huidige plannen autovrij worden gemaakt. De 1700 auto's die zich nu over die weg verplaatsen zullen een andere rout moeten zoeken door de wijk. "Blaricummermeent is een jonge wijk", vertelt Jager. "Toen de huidige plannen werden gemaakt, was er hier een stuk minder bebouwing. De meeste huidige bewoners woonden hier toen nog niet. Pas de laatste tijd realiseert men zich wat voor een gevolgen de komst van de HOV gaat hebben. Vooral ook voor de honderden kinderen die dagelijks vanuit de wijk naar school gaan."

Quote "Ga terug naar de tekentafel" blaricummermeent moet veilig

Verkeersveiligheid al beneden de maat Een groep van negen personen, met kennis van verschillende rechts- en beleidsgebieden, heeft zich verbonden het kernteam 'Blaricummermeent moet veilig'. De bezorgde Blaricummers stellen dat de verkeersveiligheid in de wijk al beneden de maat is. Met de aanpassingen die gemaakt worden in verband met de komst van de busverbinding, wordt het er niet beter op. Vanuit het kernteam is er een petitie gestart om de zorgen onder de aandacht te brengen van de gemeente. Zij roepen de gemeente op om terug te gaan naar de tekentafel en op te komen voor de verkeersveiligheid van alle inwoners van Blaricummermeent en omgeving.