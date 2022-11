Langverwachte snelle bus tussen Hilversum en Huizen gaat bijna rijden, maar nog niet alles klaar

De langverwachte snelle HOV-buslijn tussen Hilversum en Huizen gaat over drie weken voor het eerst rijden. De bus moet de reis tussen de twee Gooise plaatsen een stuk sneller maken, maar op de echte snelheidswinst moet je nog even wachten.

Alleen al op het Hilversumse deel van het traject is een vrije busbaan aangelegd, met onder meer een fly-over en een nieuwe bushalte bij het Tergooiziekenhuis. Tegelijkertijd is een verkeersknelpunt bij de spoorovergang opgelost, waarbij het verkeer via de Alexiatunnel, onder het spoor aan de Oosterengweg rijdt en de bussen bovenlangs vrij baan hebben richting de busbaan.

De vrije busbaan ligt er en de eerste HOV-bussen kunnen over een paar weken rijden. Als eerste dag staat 11 december op de agenda, de dag dat ook de nieuwe dienstregeling voor alle streekbussen gaat gelden.

De komst van de bus moest een reis tussen Hilversum en Huizen vooral sneller maken. "De vrije busbaan geeft je tijdswinst, maar dat is niet eens het belangrijkste. Het maakt vooral dat je meer kunt vertrouwen op het busvervoer. De bus staat niet in de file en hoeft niet te stoppen voor verkeerslichten, waardoor je erop kunt bouwen dat hij op tijd is", zegt woordvoerder Lenny Berkenbosch van de provincie Noord-Holland. Kortom: als de bus om vijf over twaalf aan moet komen, dan komt hij ook echt om vijf over twaalf.

Nog niet alles af

Toch moeten reizigers er straks rekening mee houden dat niet alles klaar is. Op delen van het de buslijn - in Huizen, Blaricum en Eemnes - moet nog werk gedaan worden. Dat dat werk nog niet gedaan is, is anders dan vooraf gepland maar van een echte vertraging wil de provincie niet spreken. "We voorzagen dit omdat er aanpassingen zijn gedaan aan de eerdere ontwerpen ", zegt Berkenbosch.

Het zorgt er al met al voor dat de bus straks nog niet de beoogde route rijdt, maar een deels aangepaste route. Dat heeft tot gevolg dat je de snelheidswinst van de bus in het begin deels zult merken.