Hoe gevaarlijk is het echt op 'onveilige' Huizer rotonde? Dit zeggen de cijfers

Nadat vorige week een auto en een scooter botsten op de rotonde aan de Huizer Bovenmaatweg kwamen er veel klachten naar boven over het kruispunt. Huizers ervaren deze rotonde als onveilig en onoverzichtelijk. Maar is de rotonde echt zo gevaarlijk? Dit zeggen de cijfers.

"Het is een verschrikkelijk rotrotonde", meldde Cisca van der Kraats onder het bericht op onze Facebookpagina. "Het is een heel onoverzichtelijke rotonde voor fiesters en automoblisten", merkte Ingrid ter Laan-Coenraad op. "Dat er e-bikes en soms e-steps vaak net zo snel als een scooter van links en rechts kunnen komen dan kom je als automobilist net een paar ogen tek kort", somt Henry Gielen op.

Nauwelijks klachten

Wat mensen vooral lastig vinden is dat de bromfietsers en fietsers over de hele rotonde van beide kanten mogen komen en voorrang horen te krijgen. Dit geldt overigens voor nog veel meer rotondes in Huizen.

Over al die andere rotondes ontvangt de gemeente niet of nauwelijks klachten. Op social media komt de oproep om éénrichtingsverkeer in te voeren op de rotonde Bovenmaatweg - Aristoleslaan wel meerdere keren voorbij.

Bij de gemeente Huizen is zeker niet massaal geklaagd over deze rotonde. In de afgelopen twee jaar zijn er twee meldingen binnengekomen over dat het kruispunt onveilig en onoverzichtelijk is. Maar helemaal onbekend is het punt zeker niet. De rotonde werd vaak genoemd toen er gesproken werd over de komst van de snelle HOV-bus naar Huizen. Toen werd wel genoemd dat veel verkeersdeelnemers het punt gevaarlijk vinden.